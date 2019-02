Instagram de Gordinho do povo com mais de 19 mil seguidores é invadido por hackers

18/02/19 - 17:51:02

O trabalho que vem sendo realizado por Lenilson de Melo, o “Gordinho do Povo”, já virou matéria em um programa de TV e isso acabou chamando a atenção de Rackers que na tarde desta segunda-feira (18), invadiram sua página no Instagram.

Assim que tomou conhecimento da invasão de sua página no Instagram que tem hoje mais de 19 mil seguidores, “Gordinho do Povo” disse lamentar o acontecido e disse não entender o porque de tentarem prejudicá-lo. “Eu faço o meu trabalho diariamente com uma única intenção, que é levar informações a meus seguidores que são fieis e acompanha meu trabalho. Lamento por tudo e espero que tudo seja resolvido o mais breve possível”, disse Gordinho do Povo.