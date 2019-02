Isadora Sukita para Silvany Mamlak: você envergonha o cargo que ocupa

18/02/19 - 05:36:36

Isadora Sukita, filha do ex-prefeito de Capela Manoel Messias Sukita, divulgou uma nota nas redes sociais neste domingo (17), e em tom de desabafo, avisa a prefeita e ex-mulher de Sukita, Silvany Mamlak, que não irá admitir que “você denigra a imagem de meu pai, que no momento nem pode se defender. Tenho obrigação de defendê-lo da sua tamanha falta de senso”.

Veja o que diz a nota de Isadora

Hoje eu e a população de Capela acordamos com dois sentimentos: VERGONHA e INDIGNAÇÃO.

Lemos a entrevista, se é que se pode chamar de entrevista, em que você, Silvany, mostrou sua ingratidão e falta de respeito às pessoas.

Afinal, você se esquece que saiu do 0,0 e durante os 18 anos que conviveu com meu pai e usou o nome dele, prosperou na vida.

Quanto às minhas irmãs, gostaria de levá-las sempre para visitar nosso pai, mas você dificulta. Peço que tenha consciência de que ele é o pai das suas filhas. Dói ver ele perguntar por elas e eu não ter o que dizer.

Todo mal que meu pai lhe fez foi ter lhe amado, cuidado de você, lhe dado uma família e ter lhe feito prefeita do município em que ele nasceu, para hoje você retribuir dessa forma.

Silvany, ingratidão e traição são pecados que o povo não perdoa.

Com esses seus comportamentos, você envergonha o cargo que ocupa em nosso município e também a todos os capelenses e famílias sergipanas.

A consequência disso, que entendo como o ponto mais grave, é o sofrimento de todos os capelenses, que não merecem uma prefeita traidora e perseguidora.

Não vou admitir que você denigra a imagem de meu pai, que no momento nem pode se defender. Tenho obrigação de defendê-lo da sua tamanha falta de senso.

Você não tem razão ou moral para tocar em meu nome e no de meu pai publicamente. Acredito que diante de suas palavras em relação a mim, devo lhe incomodar muito.

Não tenho culpa se você perdeu a confiança que o povo lhe deu. Vejo com tristeza o caminho que você escolheu, pois ser uma mulher em que ninguém confia é horrível. Porém, isso não justifica o seu desespero em me atacar gratuitamente, porque tudo que sempre fiz foi lhe ajudar. Sempre lhe tive consideração e respeito.

Em relação a meu futuro político, você tenta destruir minha imagem por medo e inveja. Em todas as entrevistas que concedo e a quem me pergunta, digo que se até a eleição a idade para ser prefeito mudar, meu nome estará à disposição da população, assim como tantos do nosso grupo, como meu tio Adaltro Sukita, Adjane Pires, Chico de Ary, Acrisio, Astrogildo, Rodrigo Fontes, Lucianinho, Lenaldo, Henrique, Nacelio, Ninho da Renovel, Junior do Jornal, Guilhermina e tantos outros que são queridos na Capela.

E você, Silvany, sabe que os votos que teve na sua vida foram frutos do trabalho de meu pai, Sukita.

Por fim, digo ao povo capelense que se sente traído e injustiçado que, em 2020, juntos lutaremos para trazer a prefeitura de volta para o povo.

CAPELA VOLTARÁ A SER PRINCESA

Isadora Sukita