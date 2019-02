Jovens aprendem técnicas de cultivo e reprodução de cactáceas

18/02/19 - 16:08:32

Visita técnica foi feita ao Cactário Vovô Fula, em Porto da Folha/SE.

Jovens dos Assentamentos João Pedro Teixeira, Florestan Fernandes e Modelo, de Canindé do São Francisco participaram de uma visita técnica ao Cactário Vovô Fula, em Porto da Folha/SE, para conhecer a coleção de cactáceas do veterinário Luís Ferreira, um estudioso e defensor das plantas da caatinga.

Os jovens dos assentamentos fazem parte de uma ação de construção de atividades produtivas com foco no turismo sustentável, dentro do Projeto de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva para o Semiárido Sergipano, realizado pelo Sebrae na região.

Na visita técnica eles buscaram aprendizados sobre técnicas de reprodução de cactáceas que pretendem utilizar na gastronomia e como souvenir para turistas e visitantes. Esse projeto vem contando com parceria da Endagro e Secretaria de Turismo de Canindé do São Francisco.

Estiveram ainda na visita a consultora do Sebrae, Gilná Xavier, a técnica da Endagro, Lucia Andrade, e também alunos do 9º ano do Colégio Estadual Cel. Maynard Gomes, de Porto da Folha.

Além das aulas sobre cultivo e reprodução de cactos os jovens participaram de uma palestra sobre empreendedorismo ministrada pela analista do escritório regional do Sebrae de Nossa Senhora da Glória, Andreza Lisboa.

Foto assessoria

Por Bruno Leonel