Nitinho anuncia a jornalista Eliz Moura como porta-voz da CMAJU

18/02/19 - 09:48:12

A convite do vereador Nitinho Vitale, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, assumo a honrosa missão de representar a Casa Legislativa, exercendo a função de porta-voz da Mesa Diretora, assim como do seu presidente, junto à imprensa, com o objetivo de disseminar as informações de interesse do parlamento e de facilitar o acesso do público às atividades legislativas.

O anúncio foi feito pelo presidente, na manhã desta segunda-feira (18), durante entrevista ao Jornal da Fan, apresentado pelo radialista Narciso Machado.

Feliz pela demonstração de confiança do presidente Nitinho, coloco-me à disposição dos excelentíssimos vereadores e suas respectivas assessorias de comunicação; da Assessoria de Comunicação da CMAJU; dos veículos de comunicação e dos

profissionais da imprensa de Sergipe.

Fonte e foto assessoria