Parque da Sementeira em Aracaju, passa por reparos e manutenção

18/02/19 - 06:38:33

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), um dos mais belos cartões-postais da cidade, passa por melhorias em sua estrutura desde o início da atual gestão. Esta semana foi a vez do parque infantil receber serviços de pintura e manutenção. Também passaram por reparos os assentos e encostos dos bancos de madeira e alvenaria que estão distribuídos pelo espaço.

“Nossa intenção é melhorar cada vez mais as condições do parque, oferecendo sempre um ambiente agradável e seguro aos frequentadores e turistas. Estamos sempre atentos às demandas que surgirem”, ressaltou a coordenadora do parque, Maria Arcieri.

Recentemente, três módulos de banheiros passaram por reparos. Foram feitas a reposição das lâmpadas, revisão da rede elétrica, reforma no telhado, substituição de portas e acessórios sanitários que estavam estragados. Além disso, foi executada a troca de todas as lâmpadas queimadas dos postes de concreto e galvanizados na área interna do parque.

As ações de melhorias e ampliação da área de convivência estão inseridas no Planejamento Estratégico da administração municipal. “Elas fazem parte do projeto 21, denominado Parque da Sementeira – uma opção de lazer na cidade, que tem como objetivo promover a revitalização do local”, explicou Luiz Roberto Dantas, presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Limpeza

De acordo com a coordenação do Parque, uma equipe formada por 35 agentes, gerenciada pela Diretoria Administrativa e Financeira (Diraf) e pela Diretoria de Operações (Dirop) da Emsurb, executam diariamente diversas atividades de limpeza como varrição, remoção de resíduos, roçagem e irrigação.

Funcionamento

O Parque da Sementeira está localizado na avenida Santos Santana, s/nº, bairro 13 de Julho, e fica aberto para visitação das 5h às 21h45.

Foto: Felipe Goettenauer