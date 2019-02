Sesc abre edital de credenciamento para Artes Visuais

18/02/19 - 11:53:12

O Sesc lançou edital de credenciamento com a finalidade de sistematizar a seleção, realização e valorização de exposições de arte locais e nacionais, individuais ou coletivas. A iniciativa faz parte do Projeto Sesc.Com. O material deve apresentar potencial para ações arteducativas como visitas mediadas, debates com o artista e desenvolvimento de experimentações. O edital também prevê a seleção de propostas de cursos com carga horária de 20h. É imprescindível a leitura completa e minuciosa do Edital, que está disponível através no http://sesc-se.com.br/noticias/arte-com2019.

A inscrição é gratuita e o seu prazo é até o dia 22 de fevereiro de 2019, exclusivamente, por entrega de envelope lacrado e identificado com nome do regulamento, proponente e categoria da proposta. Os envelopes podem ser entregues pessoalmente, no horário das 12h às 19h, ou enviado pelos Correios e/ou transportadora para Rua Senador Rollemberg, 301 – Bairro São José, Aracaju/SE | CEP: 49015-120.

Podem se inscrever artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de dois anos e maiores de 18 anos. A inscrição de artistas e/ou coletivos é através, exclusivamente, de pessoa física. Serão selecionados projetos conforme categorias abaixo e suas especificações:

Exposição de Arte

Serão selecionadas três propostas, podendo ser individual e/ou coletiva para integrar a pauta da Galeria de Arte do Sesc, em Sergipe, nos seguintes períodos e locais:

a) Exposição de 29/03 a 22/05/2019 – Tema: Arte Contemporânea b) Exposição de 31/05 a 16/07/2019 – Tema: Festas Juninas e/ou Cultura de Tradição e Povos Originários (Cultura indígena e Cultura Afrodescente). c) Exposição de 22/10 a 19/12/2019 – Tema: Arte Contemporânea

Curso de Artes Visuais

Serão selecionadas três propostas de cursos de arte visuais, com carga horária de 20h, para

integrar o programa de formação artística da Unidade Centro, nos seguintes dias, horários e

locais:

Curso Básico de Fotografia

Dias: 03, 05, 10 e 12/04/2019 – das 18h às 21h Dias: 6 e 13/04/2019 – das 8h às 12h

Curso Avançado de Fotografia

Dias: 08, 010, 15 e 17/05/2019 – das 18h às 21h

Dias: 11 e 18/05/2019 – das 8h às 12h

Curso de Xilogravura

Dias: 6, 13, 20 e 27/07 – das 8h às 13h

Por Aparecida Onias