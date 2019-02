Vacina contra a febre amarela é disponibilizada em oito unidades de saúde da capital

18/02/19 - 06:45:03

Embora Aracaju não tenha registrado nenhum caso de febre amarela no ano de 2018, a procura pela vacina contra a doença neste ano tem aumentado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, devido à proximidade do carnaval e ao fato de que muitos aracajuanos irão viajar no feriadão.

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibiliza a vacinação em oitos unidades do município durante todo ano. Como Sergipe não faz parte da área de risco para a febre amarela, a vacina é ofertada para quem vai viajar para essas áreas ou para o exterior, desde que haja comprovação da viagem.

“Para comprovar, o usuário pode apresentar a passagem de ônibus ou avião, uma cópia da reserva de onde ficará hospedado, a inscrição de algum evento, ou até mesmo o comprovante de residência, caso a viagem seja para casa de parentes nessas áreas”, informou a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações e Doenças Imunopreviníveis da SMS, Ilziney Simões.

Onde tomar a vacina

Cada unidade disponibiliza dois dias da semana, para melhor comodidade das pessoas que vão viajar para as áreas de risco, nas seguintes UBS e seus respectivos dias, nos dois turnos (manhã e tarde).

São elas: Dona Sinhazinha, no bairro Grageru (às quartas e sextas-feiras); Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos (às segundas e quintas); Joaldo Barbosa, no bairro América (às terças e quartas); Augusto César Leite, no Conjunto Santa Tereza (às segundas e quartas); Maria do Céu, no Centro (às terças e sextas); José Machado de Souza, no Santos Dumont (às segundas e terças); Lauro Dantas Hora, no Bugio (às quartas e sextas), e na Celso Daniel, no Conjunto Padre Pedro (às segundas e quintas).

“Para uma maior organização e melhor acesso ao serviço, disponibilizamos a vacina em oito unidades, além da sala de vacina do Ipesaúde, às quintas-feiras”, informou Ilziney.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas levam de 10 dias a seis semanas para efetivarem a imunização. Por isso, as pessoas que irão viajar para alguma área de risco precisam ter em vista esse tempo, entre o dia da vacinação e a data da viagem, já que alguns países impedem a entrada dos viajantes em períodos mais curtos do que esse.

Restrições

A coordenadora informa ainda que pessoas com 60 anos ou mais devem apresentar um relatório médico que indique que não há contraindicações para receber a vacina. Esta orientação também é válida para gestantes, pessoas com doenças autoimunes e portadores de HIV. Pessoas alérgicas a ovo não poderão ser vacinados contra febre amarela.

A SMS lembra ainda que quem, em algum momento da vida, já foi vacinado contra a doença, não precisa se vacinar novamente. “No início de 2017, o Programa Nacional de Imunização, adotou a recomendação da OMS que refere dose única para a vacina da febre amarela, pois com base nos novos estudos científicos, constatou-se que uma única dose confere proteção para toda vida”, relata Ilziney.

Áreas de risco no Brasil

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um comunicado recomendando que estrangeiros se vacinem contra febre amarela antes de visitar áreas de risco de contaminação pelo vírus.

Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins

Nordeste: Bahia, Maranhão e Piauí

Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo

Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina