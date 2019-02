Zezinho diz que que agricultura, saúde e desenvolvimento econômico serão prioridades

18/02/19 - 17:31:05

Em seu pronunciamento, deputado surpreende com discurso em versos

Na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta segunda-feira, dia 18, o deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) surpreendeu a todos fazendo o pronunciamento em verso. O parlamentar destacou que fará um mandato baseado na ética, transparência e na participação popular.

“Sendo a Alese um instrumento de controle e equidade, ela deve ser para todos uma casa de verdade. A casa que acolhe o povo e suas diversas culturas. Cria leis e fiscaliza sempre com muita lisura. É a caixa de ressonância das necessidades do estado. É a essência da democracia, o nosso maior legado”, afirmou Zezinho Sobral.

O líder do Governo no Parlamento Estadual destacou que é preciso interferir de forma mais determinante na formulação e na execução de políticas públicas. Segundo ele, é essencial levar para a discussão no plenário os problemas importantes de Sergipe. “Serei o deputado dos movimentos sociais, das associações e militâncias e de todos que têm ideais. Vou dialogar com sindicatos sobre saúde e educação, defender a agropecuária que gera empregos para a nação. Quero buscar soluções de estímulo à produção. De mais acesso ao mercado e mais capacitação. Procurar fortalecer quem é produtor rural para que ele seja visto como alguém fundamental”, pontuou.

Zezinho Sobral destacou, também, que o foco do seu trabalho na Assembleia é o diálogo, a transparência e a ética. Na visão do parlamentar, o mandato será participativo, com a participação popular. “Se o propósito de um político é servir com dignidade, hei de servir o povo com toda tenacidade. Lanço o convite ao povo do meu estado para que possamos juntos construir esse mandato. Pelos anseios do povo haveremos de lutar e frente às dificuldades não iremos recuar. Para mim o que importa nessa nova jornada é honrar a confiança que me foi depositada”, afirmou na Tribuna.

