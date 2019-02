CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL RASGADINHO 2019

19/02/19 - 09:43:00

Nos dias 2, 3, 4 e 5 de março acontece o carnaval do Rasgadinho em Aracaju e nesta terça-feira (18) os organizadores do evento divulgaram a programação completa.

Neste ano haverá apenas o cortejo com os foliões saindo da sede do Clube do Rasgadinho, na Rua de Riachão, passando pelas ruas Maruim, Estância e Gararu, além das avenidas Edezio Viera de Melo, Hermes Fontes e Pedro Calazans, próximo à Praça da Bandeira.

Confira a programação completa

Sábado, dia 02 – Banda Cajurioca

Domingo, 03 – Carla Isabela

Segunda-feira, 04 – Banda Estação da Luz

Terça-feira, 05 – Banda Aruana

Além das bandas, todos os dias terá participação das orquestras de frevo Rasgadinho, Indomada e Sassaricando.