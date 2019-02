Eduardo Amorim lamenta o falecimento de Caio Marcelo

19/02/19 - 13:19:31

Foi com uma triste surpresa que recebi a notícia do falecimento do advogado Caio Marcelo Valença (47 anos), vítima de um infarto, na noite desta segunda-feira (18), enquanto andava de bicicleta em Ribeirópolis, onde residia. Caio Marcelo era o Superintendente do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano – CPAC, que tem o objetivo regulamentar a gestão dos Resíduos Sólidos de 20 municípios sergipanos. Cheguei a recebê-lo diversas vezes em Brasília enquanto estive senador, um amigo de todos que trabalhavam no gabinete. Neste momento de profunda dor, externo meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus dê o conforto necessário a cada um. Tenham certeza que Caio Marcelo está com Deus, porque esse é o destino daqueles que nos fizeram felizes nesta vida.

Eduardo Amorim

