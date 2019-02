EDVALDO DEVE ESTAR MORANDO EM OUTRA CIDADE, DIZ VEREADOR

19/02/19 - 15:55:34

A manhã desta terça-feira, 19, foi marcada pela volta aos trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O vereador Cabo Amintas (PTB) criticou o discurso do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que abriu a 1ª Sessão Ordinária de 2019, exaltando o trabalho da gestão municipal.

Amintas, que em 2018 se destacou por revelar as promessas descumpridas por Edvaldo, escutou incrédulo as declarações do prefeito na tribuna da Câmara.

“Edvaldo já começa o ano mentindo. Só me dá mais argumentos para a temporada 2 da nossa série que provou que ele não fez quase nada do que prometeu. Diz que é o segundo prefeito que mais cumpriu promessas no Brasil… Então ele deve estar morando em outra cidade! Infelizmente alguns colegas de parlamento ficam aqui batendo palmas, sorrindo, achando lindo. Pelo amor de Deus, vamos ver a realidade, vamos enxergar o povo de Aracaju!”, afirmou.

Em seguida, o parlamentar questionou a falta de posicionamento do prefeito da capital quanto ao caos instalado na saúde pública.

“Por que ele não falou do Nestor Piva? Sobre o caos que está enquanto se pagam milhões para uma empresa que só Deus sabe como são feitos os contratos… Por que ele não fala sobre o posto de saúde da Coroa do Meio, onde eu estive pessoalmente ontem e vi que estava fechado há dois dias? Lamentável essa postura do prefeito e lamentável quem diz ‘amém’ a isso”, criticou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.