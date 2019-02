Fernanda Gentil radicalizou o visual. A apresentadora, que recentemente migrou do Esportes para o Entretenimento, deixou de ser loira e adotou os fios no tom chocolate

Fernanda Gentil radicalizou o visual. A apresentadora, que recentemente migrou do Esportes para o Entretenimento, deixou de ser loira e adotou os fios no tom chocolate.

“Sempre quis dizer isso: ‘Porque todas nós valemos muito!’. E ainda é mais chique. Prestem atenção: minha cor Imédia Excellence 6.7 Chocolate Puro. Nunca pensei em mudar radicalmente a cor do meu cabelo. Mas adoro novos desafios, e um deles era encontrar, neste momento de mudança profissional, uma marca com princípios e ideias tão parecidos com os meus em tudo o que faz. Loreal Paris é assim. Desde que conheci o time de profissionais e um pouco mais de como o trabalho deles é realizado, topei vestir essa camisa. E isso significa embarcar com eles nessa difícil missão de mostrar que esse mundão pode sim ser um lugar (melhor) pra todo mundo. Essa sem dúvida nenhuma é mais uma oportunidade que a vida me dá, e eu, mais uma vez, estou entrando – literalmente – de cabeça”, disse ela, que fez a transformação com uma grande marca de cosméticos.

O visual moreno foi aprovado por Fernanda. “E cá entre nós, amei o resultado, o brilho, e o tom (chocolate não tem como ser ruim né! Um chocolate gentil, então)”, brincou ela.

