Gilmar propõe criação de comissão suprapartidária para pensar Sergipe

19/02/19 - 05:42:07

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), em seu primeiro pronunciamento desta nova Legislatura, disse nesta segunda-feira, 18, que já protocolou algumas propostas, mas ressaltou uma delas: a criação de uma Comissão Suprapartidária para ‘Pensar Sergipe’.

“É preciso abrir o debate com empresários, professores, pessoas com ideias que possam ser transformadas nas propostas da Assembleia Legislativa e não apenas de um parlamentar, para que Sergipe saia da situação em que se encontra”, justificou Gilmar.

Ao lembrar que o Legislativo é um local de debates, o parlamentar propôs que ele fosse ainda uma “Casa de Soluções”, enfatizando que é importante o apoio de todos os seus pares na criação da comissão, que a oposição não fique apenas na crítica, no combate, e nem a situação na defesa do Governo do Estado.

“Nós ouvimos com atenção o pronunciamento feito pelo governador Belivaldo Chagas, e para mim não importa se ele assumiu o mandato em abril do ano passado e teve tempo suficiente ou não para diminuir os problemas do estado. Temos a obrigação de ajudar ou pelo menos tentar ajudar a tirar Sergipe do buraco financeiro em que está”, disse Gilmar.

Por Ju Gomes

Foto: Jadilson Simões