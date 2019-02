Governo aceita proposta do empresário da carreta do Câncer

19/02/19 - 16:45:28

O Governo do Estado resolveu que vai aceitar a proposta da empresa Morumbi par compra da carreta de Prevenção do Câncer na Mulher, porque é melhor para o Estado de Sergipe. A nova proposta é a seguinte: Pagamento de 30% no ato, depois da vistoria das instalações físicas da carreta; Num prazo de 30 dias será realizada toda a vistoria dos equipamentos de mamografia e ultrassonografia.

E mais: Se na vistoria ficar verificado que está tudo dentro dos parâmetros técnicos, o governo paga os 70% restantes. Se não tiver, a empresa se compromete a colocar os equipamentos adequados. O governador Belivado Chagas, que se encontra em Brasília participando de reunião com os demais governadores do Brasil, foi consultado e aceitou a proposta.