Hemose inicia campanha de Carnaval para aumentar doações de sangue

19/02/19 - 06:27:37

A ação com o tema, “Antes de cair na folia, doe sangue!! Sua doação ajuda a Salvar Vidas”, busca despertar o sentimento de solidariedade e colaboração junto ao serviço

Ampliar as doações de sangue no período que antecede o Carnaval, esse é o intuito da campanha para captação de doadores realizada pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em parceria com os grupos e demais voluntários fidelizados. A ação com o tema, “Antes de cair na folia, doe sangue! Sua doação ajuda a Salvar Vidas”, busca despertar o sentimento de solidariedade e colaboração junto ao serviço.

“A ideia, de forma geral, é fazer com que as pessoas parem e reflitam sobre a importância da doação de sangue. O trabalho desenvolvido nesses períodos de feriado prolongado tem o objetivo de manter em níveis adequados os estoques de todos os grupos sanguíneos O, A, B e Ab, positivo e negativo, para atendimento da demanda transfusional nos hospitais do Estado”, destacou a gerente de Captação de Doadores, Rozeli Dantas.

O projeto ‘UFS até no Sangue’, deu início a campanha de Carnaval do Hemocentro de Sergipe. ”Essa campanha tem por intuito estimular a doação de sangue mensalmente, através das redes sociais e do boca a boca com os estudantes na Universidade”, informou Samuel Silva Batista, que junto com os colegas Harlley Xavier e André Augusto Fonseca Ferreira, coordena a iniciativa solidária com a adesão dos acadêmicos de Física Matemática, Química Industrial, dentre outros cursos do Centro de Ciências Exatas da instituição de ensino.

Brenda de Almeida Reis e Victor Gabriel Barreto dos Santos doaram sangue pela segunda vez na ação da UFS. “Começamos a doar no ano passado e, hoje, foi o retorno para ajudar através da nossa doação a todos os pacientes que precisam. Vamos vir sempre”, afirmaram os estudantes de Física Médica.

De acordo ainda com Rozeli, todos os esforços são realizados para prestar atendimento aos pacientes. “Há procedimentos em que o sangue é usado como um dos recursos terapêuticos no tratamento de pacientes”, disse. “Durante essas duas semanas que antecedem a festa de Momo, estaremos intensificando as ações, buscando sensibilizar e incentivar as pessoas para não deixar a doação para depois. Precisamos de todos os tipos de sangue agora”, enfatizou a assistente social.

Campanha

A Campanha de Carnaval se estende ate o dia 1º de março, e conta com um cronograma de campanhas com as participações dos grupos: Igreja Católica, UFS, Liga de Doadores, Família do Sangue, da Igreja Batista da Graça, projeto Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, Jussama, Companhia de Fuzileiros, Esporte Clube Samambaia de Tobias Barreto, Igreja Universal e Moto Club Revilientes. Mais detalhes sobre o serviço de doação, palestras e visitas técnicas, através dos telefones (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria