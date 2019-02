INFORMAÇÕES SOBRE CRIMES CONTRA POLICIAIS PODERÁ GERAR RECOMPENSA

19/02/19 - 12:35:14

Samuel dá entrada em projeto de Lei que recompensa aquele que contribuir com informações para a elucidação de crimes contra agentes de segurança pública

Na manhã desta segunda-feira, 18, o Deputado Estadual Capitão Samuel deu entrada, na Alese (Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe) no projeto de Lei da sua autoria, que institui o Programa de Recompensa e Combate ao Crime contra o Policial Militar, Policial Civil, Bombeiro Militar, Agente Prisional e Guarda Municipal.

A lei tem o objetivo de incentivar cidadãos a colaborar, através de informações testemunhais criminais. Aquele informante que contribuir para a elucidação do crime receberá uma recompensa pecuniária.

Segundo Samuel, esta medida irá encorajar as pessoas a fazer as denuncias. “Muitas pessoas temem algum tipo de represaria ao fazer uma denuncia e muitas vezes se calam. Desta forma, as pessoas serão premiadas ao ajudarem na elucidação de um crime. Esta medida ajudará muito e trará celeridade na elucidação destes crimes”, declara.

Fonte e foto assessoria