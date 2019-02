IREI DEFENDER O MAIOR DE TODOS OS DIREITOS, DIZ Dr. SAMUEL

Para um estreante no cenário político, o deputado Samuel Carvalho (PPS-SE) começou bem as atividades parlamentares desempenhando um importante papel em favor da sociedade na ALESE. No primeiro dia efetivo, após a abertura dos trabalhos, Dr. Samuel participou ativamente da reunião com a frente parlamentar em defesa da mulher para tratar de temas relevantes.

A agenda positiva de Samuel Carvalho no seu primeiro mandato terá como prioridade a defesa da família, aí incluídos os direitos da mulher. O parlamentar assegurou que, na condição de cristão, irá se posicionar favorável às causas que garantam o direito à vida.

Para o deputado eleito com base em Nossa Senhora do Socorro, a família está em primeiro lugar. No dia da posse fizemos uma oração em meu gabinete com todos os nossos assessores e o pastor enfatizou: “princípios e valores são inegociáveis e aqui nesta casa vou cumpri o que prometi. Irei combater qualquer violação ao maior de todos os direitos. O direito à vida.

Quanto a seu envolvimento nas questões referentes à defesa da mulher o parlamentar do PPS disse que o poder legislativo deve agir com altivez e combater frontalmente toda e qualquer ofensa desse gênero. Carvalho é um dos deputados líderes do movimento que exige do governador Belivaldo Chagas o pagamento da carreta de prevenção ao câncer.

Ao usar a tribuna da Casa pela primeira vez o Dr. Samuel lembrou a difícil caminhada até chegar a Assembleia. Ele agradeceu a todos os eleitores e reconheceu que foi um escolhido para ocupar o parlamento. “Sou grato a Deus e ao povo que acreditou num sonhador e nos confiou esse mandato popular”.

