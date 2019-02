Para diminuir acidentes na Zona Norte, Fábio consegue redutores de velocidade

19/02/19 - 09:23:49

Preocupado com os constantes acidentes que, em geral, resultam em mortes, o vereador Fábio Meireles (PPS) conseguiu junto à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) a instalações de redutores de velocidade em pontos da Soledade, onde há um maior fluxo de veículos e pedestres.

“Nós fizemos algumas Indicações e os frutos já estão sendo colhidos. No último sábado foram instalados os redutores em três pontos estratégicos, entre os quais, um nas imediações da associação de moradores. O nosso objetivo é garantir mais tranquilidade a transeuntes e condutores, de modo a preservar a vida humana”, afirmou Fábio Meireles.

O parlamentar, que durante todo o recesso esteve cuidando de demandas das comunidades periféricas de Aracaju, ressaltou a importância do exercício do mandato em favor da população. Para Fábio, além da função fiscalizadora, é papel do legislador propor iniciativas que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas. “É para isso que somos escolhidos como legítimos representantes da sociedade. Continuarei cumprindo esse papel da melhor forma, fazendo valer a confiança que me fora outorgada através do voto”, salientou.

Foto Gilton Rosas

Da assessoria