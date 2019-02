PM RECUPERA ÔNIBUS NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

19/02/19 - 17:07:53

A ação ocorreu enquanto os agentes realizavam rondas na região

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), recuperou nessa segunda-feira, 18, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, um ônibus, que foi roubado no estado da Bahia.

A guarnição realizava rondas ostensivas pelo conjunto João Alves Filho, quando foi avisada que havia um ônibus com a identificação da Prefeitura de Feira de Santana (BA) com restrição de roubo, estacionado na praça central do conjunto. De imediato, os policiais se dirigiram ao local e constataram, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que o veículo havia sido roubado.

Diante da constatação, o ônibus foi conduzido à Delegacia Plantonista Norte (Deplan) para posterior adoção das medidas legais cabíveis ao fato.

Com informações de PM/SE