Polícia Civil prende homem suspeito de cometer homicídio em Frei Paulo

19/02/19 - 10:52:49

O suspeito teria postado fotos em rede social antes de golpear a vítima

Policiais civis de Frei Paulo prenderam em Aracaju na tarde de segunda-feira, 18, Rodrigo Oliveira Souza Carvalho, 25 anos, suspeito de cometer um homicídio triplamente qualificado. Segundo informações da polícia, Rodrigo teria feito isso com a vítima em Frei Paulo, no último sábado, por um motivo fútil, com requintes de crueldade, sem possibilitar a defesa dela.

A investigação apontou que, depois de beber e consumir cocaína com a vítima, Rodrigo teria postado fotos em rede social na companhia de Marcos Santos de Santana, de 21 anos, o “Cocada”. Logo após houve um desentendimento entre os dois, devido a brigas anteriores, e Rodrigo atacou a vítima, dando em torno de oito facadas em Marcos.

“Desde o momento do crime foram realizadas diligências pelos policiais civis nas cidades de Frei Paulo, Itabaiana, em Nossa Senhora do Socorro (no Conjunto Marcos Freire I) e em Aracaju no (Bairro Industrial). Rodrigo, que era conhecido como “Gogueira”, já tem outras passagens pela polícia. Ele estava sendo investigado por violência doméstica”, afirmou o delegado Leógenes Corrêa.

O flagrante foi lavrado na 3º Delegacia Metropolitana e o preso ficará à disposição da Justiça na 4º Delegacia Metropolitana até ser encaminhado para o sistema prisional.

Fonte e foto SSP