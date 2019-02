Praças do Augusto Franco, em Aracaju, recebem serviços de manutenção

19/02/19 - 15:12:58

A Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza, nesta terça-feira, 19, serviços de manutenção, com poda de árvores e limpeza geral no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Esta ação, que está acontecendo em sistema de mutirão, tendo em vista as demandas da área, conta com efetivo de 11 agentes.

Os trabalhos do dia programados pela Gerência de Áreas Verdes da Diretoria de Operações (Dirop) tiveram início às 8h, na praça Isabela, sob os olhares atentos dos moradores. “Para obter mais agilidade e eficiência, a empresa utiliza, em alguns locais, esse sistema de mutirão. É o que estamos fazendo hoje aqui no conjunto Augusto Franco, após o levantamento das necessidades de cada bairro pela equipe de fiscais”, informou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

A dona de casa Beatriz Santos pontuou que “a partir desta gestão, as coisas melhoraram bastante, e sempre tem o pessoal da Prefeitura deixando a praça bem limpa. Chega dá gosto de ver”. O comerciante Everton Aranha destacou que a praça reúne muitas crianças e que a limpeza é essencial para deixar o local ainda mais agradável para que elas possam brincar.

Bruno Moraes informou, ainda, que outros locais da cidade recebem serviços de manutenção de praças nesta terça-feira, como a Zona de Expansão, Bairro Industrial, e os bairros Santa Maria, Luzia e Centro.

Foto: Felipe Goettenauer