Prefeito Dadau fala das dificuldades e das perspectivas para 2019

19/02/19 - 13:09:45

Saber vencer as dificuldades, principalmente as financeiras em se tratando de administração pública, já é um passo muito importante para se fazer uma boa gestão.

Foi o que disse o prefeito de Santo Amaro das Brotas, Genivaldo dos Santos, conhecido por Dadau, que está sabendo como ninguém superar as dificuldades financeiras do seu município.

Para ele, poder está fazendo algo que realmente já estava dentro dos anseios desde quando assumiu a administração, tem sido fabuloso.

“Estou muito animado e maravilhado com a reforma e ampliação da Escola Emilia Pinto Garcia, localizada no Povoado Sape, diante do que conseguimos concluir.

Além da Educacao, o governo municipal também tem investido na execução de obras, a exemplo da pavimentação do Conjunto João Ferreira da Costa, em andamento e quase concluída. Como também teremos a liberação da segunda etapa da pavimentação do bairro Tabuleiro, com recursos de emenda parlamentar, assim como a famosa rua da Pipa, que estamos aguardando a liberação dos recursos de emenda parlamentar.

Dadau também destacou a reforma da rodoviária, que há dez anos não recebeu nenhuma reforma, e isso foi possível numa parceria com o governo do estado, dando mais comodidade à população, e em especial os taxistas, que receberão um ponto de táxi muito organizado e agradável, enquanto aguardam seus passageiros, tornando-se o primeiro município com um anexo para taxistas.

O ano de 2019, será um ano onde o município será transformado num canteiro de obras, concluindo o que se começou e dar início em outras obras que julgamos importantes.

Vamos também, diz o prefeito, trabalhar pavimentação e reestruturação de ruas e reurbanização e reformas de praças.

SAÚDE

Com relação a saúde, o prefeito aponta os avanços conquistados, a exemplo da implantação da sala de fisioterapia, no Posto de Saúde do povoado Flexeiras, resultado de um compromisso e responsabilidade com a saúde publica, reduzindo assim as demandas e as críticas contra a Administração.

EDUCAÇÃO

Com relação a educação, o prefeito ressalta o reordenamento que na sua visão já deveria ter sido feito há muitos anos atrás, até por gestões anteriores, mas felizmente tudo tem seu tempo, e calhou de ser em nossa gestão, coincidindo com o compromisso do nosso secretário de Educação, professor Ney, que tem junto com o Síntese e com a Administração uma ótima relação por uma educação cada vez melhor.

“Sentamos e debatemos, até chegarmos a um denominador comum para melhor facilitar os nossos alunos e melhor atender a educação do município”, disse.

Com o novo reordenamento foi possível conseguir os recursos necessários para poder manter a escola e os professores de um modo geral.

É o aluno que paga o professor e é preciso se trabalhar no quantitativo de alunos desse reordenamento que se está fazendo, juntando um povoado com outro, para que se possa realmente assumir as despesas com responsabilidade e conseguir os recursos necessários para manter a educação municipal, observa.

O prefeito não tem dúvidas que 2019 será bem melhor que os dois primeiro anos de sua adiministração, diante das dívidas que foram encontradas e que hoje estão sanadas.

Em 2019 o governo conseguiu direcionar os recursos para começar o ano trabalhando e reoordenando a Educação, fazendo com que todos entendam que a Educação é o papel principal.

Bloqueio

Com relação ao bloqueio de recursos do FPM feito pela Receita Federal, o prefeito assegura que a situação já foi regularizada.

“Hoje temos os recursos do FPM liberados e vamos dar continuidade aos trabalhos, esperando que não tenhamos mais nenhuma surpresa, para que possamos de forma tranquila desenvolver o nosso trabalho”, finalizou.

Fonte e foto assessoria