PSS da Educação: confira resultado parcial do processo

19/02/19 - 09:06:20

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), divulgou o resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação de professores substitutos para lecionar nas escolas municipais, mantidas pela Secretaria Municipal da Educação (Semed). O edital e a lista com os profissionais convocados foram publicados no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 18.

O atual resultado não contempla os selecionados para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e História. Em virtude de uma incongruência encontrada no sistema de processamento, que promoveu a desclassificação indevida de candidatos que se autodeclararam afrodescendentes, a Seplog divulgou, na última sexta-feira, 15, uma errata com a convocação de seis candidatos para o processo de heteroidentificação. Diante disso, o resultado final, contemplando todas disciplinas, será divulgado no próximo dia 22.



PSS

O PSS da Educação foi lançado no final de 2018 e passou por diversas etapas, entre elas, entrega dos títulos dos candidatos e processo de heteroidentificação. O Processo Seletivo tem como objetivo a contratação temporária de professores substitutos, além de cadastro reserva, para ocupar 200 vagas em diversas áreas de atuação, como Educação Infantil, História, Matemática, Português, Geografia, Ciências, Inglês e Educação Física, destinadas à profissionais que deverão atuar nas unidades escolares da rede de ensino de Aracaju.