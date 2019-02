Rodrigo Valadares pede empenho do governo no caso dos matadouros

19/02/19 - 15:00:47

“Chega de canetada que afeta diretamente a vida de várias famílias. Entendemos o papel do Ministério Público, mas nós somos o poder, fomos eleitos para representar o povo de Sergipe. Não iremos aceitar, exigimos um momento de transição para que os abatedouros voltem a funcionar. Há modificações a serem feitas por conta da legislação ambiental, que se dado tempo para que essas modificações aconteçam. E ainda, sugiro ainda que o governo do Estado atue em parceria com as prefeituras para criação de consórcio regionais e readequados os matadouros em forma e assim solucionados os problemas”, defendeu o deputado Estadual, Rodrigo Valadares, do PTB.

Discurso na tribuna feito pelo parlamentar diz respeito a realização de Sessão Especial realizada na Casa Legislativa na manhã de hoje, 19, sobre a problemática que envolve os matadouros dos municípios de Sergipe: reabertura e agilidade no licenciamento. centenas de marchantes estiveram na casa hoje pela manhã, reivindicaram reabertura dos matadouros e volta aos seus trabalhos.

Evento foi promovido pelo deputado Estadual, Georgeo Passos,da REDE, o líder da oposição ao governo na Casa Legislativa.

Por, Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões