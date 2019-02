Sergipe participa de encontro nacional de Segurança Pública com o ministro Sérgio Moro

João Eloy discute com demais secretários novas regras para contrair recursos e promete intensa aproximação com Governo Federal

Secretários da Segurança Pública do Brasil estão reunidos em Brasília (DF) para discutir uma série de ações junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no combate à criminalidade, prevenção da violência e fortalecimento das instituições. O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, está na reunião, que seguirá até esta quarta-feira (20).

O encontro foi aberto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que agradeceu a presença dos secretários e disse que deve ser firmado um pacto no combate ao crime organizado e diminuição dos crimes violentos no Brasil.

Entre as principais pautas que serão discutidas nos dois dias do evento, os secretários irão debater sobre o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), Fundo Nacional de Segurança Pública e regras de distribuição dos recursos para os estados, proposta de padronização da divulgação dos dados sobre a criminalidade no Brasil e o fortalecimento do projeto de coleta de material genético entre os presos do Brasil.

Alguns pontos do pacote de projetos de lei, apresentado pelo ministro Sérgio Moro no início de fevereiro, também estão sendo detalhados no encontro. Segundo o secretário João Eloy, que está acompanhado por uma equipe técnica da assessoria de planejamento da SSP de Sergipe.

“Queremos entender as novas regras para contrair recursos para Sergipe. A tendência é investir em tecnologia, reforma de Delegacias e Quarteis da PM e Corpo de Bombeiros, convênios para a área de perícia, compra de pistolas e equipamentos de proteção individual. Queremos uma aproximação e um diálogo intenso com o ministro da Justiça e Secretaria Nacional da Segurança Pública”, reforçou João Eloy.

