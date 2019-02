VENCER A CRISE É MISSÃO DE TODOS

19/02/19 - 00:01:12

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Vencer a crise econômica e financeira de Sergipe não é uma tarefa de Governo. É um compromisso de todos. A situação do Estado carece de cuidado para que não se chegue – quase lá – em quadro de terra arrasada. Sofre aquele que votou contra ou a favor de Belivaldo Chagas. Não é uma questão política, mas de sergipanidade, através da absoluta dedicação a um trabalho difícil de recuperação.

O quadro que hoje se fixa nos dois primeiros meses de Belivaldo Chagas, não seria diferente caso fosse eleito outro nome, mesmo da oposição, como o ex-senador Eduardo Amorim e ex-deputado federal Antônio Carlos Valadares. Os dois talvez usassem como argumento, para essa situação grave na área financeira, os discursos de campanha. Mas falhariam na promessa de que os salários dos servidores ativos e inativos seriam pagos dentro de cada mês.

A crise vem de longe e atravessa vários outros Governos. Belivaldo Chagas já o pegou cambaleante e, nesses [quase] dois meses que cumpre um novo mandato, o Estado está resfolegante. Se não houver a união de todas as lideranças políticas, independente de partido ou ideologia, pode chegar à “falência múltipla dos órgãos”. Talvez haja exagero nessa radiografia drástica, mas tem que se chegar ao melhor remédio para recuperação, mesmo que causem terríveis efeitos colaterais.

Uma equipe técnica já está concluindo todo o histórico dos responsáveis pela crise e seu agravamento, e vai expô-lo em reunião com representantes de todos os poderes, para que cada um tenha conhecimento real de uma enfermidade que, neste momento, afeta apenas o Executivo. O objetivo é que mexa com os sentimentos e todos assumam responsabilidades e passem a admitir trabalhar para que Sergipe saia da UTI sacrifício, reduzindo gastos e privilégios. É bom lembrar que a decretação de “calamidade financeira” seria um mau para todos, exatamente pelo descrédito que provocaria aos investidores locais e de outros Estados.

A cura virá das mãos unidas de todos e não do devaneio idiota de adversários inconsequentes.

ENCONTRO DIA ONZE.

Será no dia 11 de março, uma segunda-feira, a reunião do governador Belivaldo Chagas com presidentes dos demais poderes, parlamentares e representantes de entidades, além do MPE e TCE. Os poderes devem pagar a seus aposentados sem aumento do repasse.

RAZÃO DO PAGAMENTO

O pagamento das aposentadoria foi projeto do Governo Déda, em razão de dificuldades nos demais poderes, que estavam sem cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impedia um empréstimo do BNDES. Após a aprovação do projeto o dinheiro saiu.

VIAGEM A BRASÍLIA

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viajou a Brasília e participa hoje do Fórum dos Governadores. Há expectativa para o encontro. À noite, o governador janta com a bancada federal para discutir Sergipe.

DIVULGAR É POSITIVO

O ex-deputado federal José Carlos Machado admitiu, ontem, que a situação de Sergipe é realmente “muito difícil”. Admite que “o fato de Belivaldo Chagas divulgar toda essa dificuldade é positivo”.

SOBRE CONSTITUIÇÃO

José Carlos Machado disse ainda que – e é verdade – a Constituição de 1988 constitucionalizou os privilégios.

LAÉRCIO E RODRIGO

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e foi convidado a ficar mais próximo à Presidência, em razão da “grande demanda que haverá neste período”.

FORMA DIFERENTE

Rodrigo disse a Laércio que vê o seu comportamento na Câmara e reconheceu que ele “é muito inteligente” e atua “diferente do que tenho visto na Casa, sem fazer barulho do seu trabalho e aprovando os seus projetos”.

O RETORNO DA UDN

O retorno do politicamente superado: o grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro está negociando a saída do PSL e o retorno da nova “velha” União Democrática Nacional (UDN), para filiação da “direitada”.

ABATE CLANDESTINO

Por solicitação do deputado Georgeo Passos (Rede) haverá sessão especial hoje, na Alese, para discutir o fechamento dos matadouros em Sergipe. Está claro que fechar matadouros favorece ao abate clandestino de animais.

MENTIRA DOCE

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) aprovou discurso de Belivaldo Chagas por mostrar à sociedade a realidade financeira. “Para aqueles que o criticam por ser verdadeiro, eu digo que prefiro um verdade amarga do que uma mentira doce. A solução está na união de todos. Conte comigo, Galeguinho!”

JOÃO DE VOLTA

O ex-secretário da Fazenda, João Andrade, está de volta ao Governo e trabalha com a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Indicação pessoal dela juntamente com Silvio Santos e Heloisa Galdino.

SOBRE GOVERNO

Comentários nos meios políticos, inclusive entre lideranças do Interior, Eliane Aquino está em plena atividade em sua área no executivo, para se credenciar a disputar eleições de 2022 ao Governo do Estado. Não será fácil…

POSTURA GROSSEIRA

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) ficou decepcionado com a “postura odienta de Valadares Filho (PSB) em chamar o governador Belivaldo Chagas de cínico. Foi uma agressão que não cabia bem ao ex-parlamentar”.

AGORA VAI A DISNEY

Depois de um tour pelo litoral baiano, completamente revigorado e jovial, Jackson Barreto está fechando as malas para passar o carnaval na Disney, em Orlando (EUA), junto com familiares. Viaja na próxima semana.

PRECISA PSICANÁLISE

Parte do nosso povo está precisando de psicanálise, quando morre um gay, morreu porque era gay, um negro, morreu porque era negro, um pobre, morreu porque era pobre, ou seja, no Brasil, não morrem, brancos, héteros e ricos.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Um membro influente da oposição constatou, ontem, que se o senador Eduardo Amorim ou o deputado federal Valadares Filho tivessem sido eleitos estariam nessa mesma situação em que se encontra Belivaldo Chagas, porque a crise existia muito clara.

MUITO LENTAMENTE

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) vai promover mudanças no seu secretariado em março. Diz que anunciará tudo lentamente, mas que ainda não conversou com ninguém sobre o assunto. Edvaldo retornou ontem à noite de São Paulo.

SOBRE TROCA DE SIGLA

Edvaldo Nogueira insiste que não trata de política agora e que no momento não falou sobre troca de partido. Lembrou que uma filiação no PDT não vem sendo tratada: “sequer conversei com o deputado Fábio Henrique”, disse.

DUAS HOMENAGENS

O senador Rogério Carvalho (PT) fez o seu primeiro discurso, ontem, no Senado e prestou homenagem ao ex-governador Marcelo Déda e ao ex-senador José Eduardo Dutra, ambos do seu partido.

CAMPO DE PETRÓLEO

A Petrobrás reativou o Campo de Carmópolis e está retirando petróleo na área terrestre, o que anima a região para a redução do desemprego e o movimento do comércio. Há quatro anos que o campo estava em degradação.

Dos grupos na Internet

///Katty ‘escorrega’ – Marinheira de primeiríssima viagem, a deputada estadual Katty Lima (Rede) expôs que ainda desconhece o regimento, o que é natural: queria, porque queria, ceder o espaço dela na Tribunal da Assembleia, para que uma representante do Grupo Mulheres do Peito falasse.

///Milicada no Poder – O jornalista Eugênio Nascimento escreve que a “queda de Gustavo Bebiano motivou a ascensão do general Floriano Peixoto. O próximo que sair do Governo gerará emprego no primeiro escalão para Deodoro da Fonseca”. Marcos Cardoso lembrou que “Duque de Caxias também está na fila”.

///Padrão Mercosul – A “Gazeta do Povo” publica que a novela da placa padrão Mercosul está longe de terminar. A implantação no Brasil encontra-se atualmente suspensa e no que depender do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) o novo modelo não será aplicado por aqui, ao contrário do que já ocorre na Argentina e Uruguai.

///Sobre reforma – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que a proposta de reforma da Previdência que será entregue ao Congresso amanhã contemplará Estados e municípios “automaticamente”. Segundo Caiado, os governadores apoiam a inclusão de alíquota extra de contribuição para compensar o saldo negativo.

///Assistência permanente – Segundo o ‘Estadão’, a Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer da decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou suspender os efeitos da decisão que autorizou um adicional de 25% para aposentados que precisam de assistência permanente.

///Buraco mais embaixo – Segundo escreveu ontem o cientista político Antônio Lassance, até agora, a maior invenção da “nova política” é o governo de foro íntimo. Demissão de Bebianno, reunião de Moro com a Taurus. Quando o buraco é mais embaixo, tudo é foro íntimo.

Conversa

Deixa a crise – A partir de agora tudo se resolve depois do carnaval. Os blocos de ruas invadem e animam Aracaju nos finais de semana e… deixa a crise pra lá.

Mais modesto – O Rasgadinho vai circular no carnaval percorrendo as mesmas ruas de sempre. Não terá shows no período da noite.

No Inácio – O carnaval do Inácio Barbosa acabou. Agora está permitido apenas um pequeno bloco nos sábados e domingos. O local não era bom.

Descansar – A maioria dos políticos vão viajar durante o período de carnaval para “descansar”. Afinal, esse ano não tem eleição.

É difícil – O ex-governador Jackson Barreto talvez só fale em política depois do São João. Será que ele suporta? “Muito difícil”.

Crise interna – O Governo Bolsonaro desencanta o eleitorado que acreditou em suas propostas. A crise interna no Planalto se aprofunda.

Contaminação – Desafio de Jair Bolsonaro é não deixar que demissão de Bebiano contamine o seu Governo. Claro que já contaminou.

Deu na Veja – Governo de Jair Bolsonaro já supera os generais Geisel, Médici e Figueiredo em ministros militares.

Está capengando – Em menos de 60 dias de Planalto, Jair Bolsonaro demite ministro. Esse Governo começa a capengar.