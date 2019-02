Verão 90- Segredo de Jerônimo (Jesuíta Barbosa) é descoberto e Vanessa vira o jogo. A vigarista conhece Janaína e fica sabendo que Rojê nunca existiu

A mentira de Jerônimo (Jesuíta Barbosa) de que é um homem rico está prestes a acabar em Verão 90. E quem vai descobrir a farsa do Rojê Guerreiro, como ele se apresenta, será Vanessa (Camila Queiroz). Depois que Tobé (Bernardo Marinho) e Candé (Kayky Brito) fizeram a cabeça dele contra a alpinista social, o ex-patotinha terminou o namoro que tinha com ela. A jovem foi humilhada pelo trio, mas sua vingança está mais perto do que nunca…

Depois de ser expulsa da mansão de “Rojê”, Vanessa foi se hospedar na pensão. A mesma em que Janaína (Dira Paes) esteve, assim que chegou no Rio, à procura de Jerônimo. Por lá, a alpinista social fica sabendo da história do ex-patotinha e decide procurar por Janaína. Ela encontra a mãe do ex, que revela tudo sobre seu passado. A interesseira fica com a faca e o queijo na mão contra Jerônimo.

Ela vai até a mansão atrás do ex e não é bem recebida.