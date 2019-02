ZEZINHO SOBRAL DIZ QUE PODE SER CANDIDATO A PREFEITO EM ARACAJU

19/02/19 - 12:49:56

O deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos), líder do governo na Alese, disse na manhã desta terça-feira (19) que não descarta a ideia de disputar a prefeitura de Aracaju em 2020.

Na eleição de 2016, Zezinho colocou seu nome à disposição do grupo mas não conseguiu emplacar, já que o agrupamento optou pelo nome de Edvaldo Nogueira.

Em entrevista ao jornal da Fan, Zezinho disse que tem compromisso com a população e que pretende participar do processo eleitoral, “seja como candidato ou fazendo parte de alguma agremiação”, disse o deputado.

Sobre as eleições, Zezinho diz que o “Podemos terá vários candidatos em vários municípios. Com relação a Aracaju participarei ativamente do processo eleitoral”, afirmou.

No interior do estado, Zezinho Sobral diz que tem interesse em que o irmão, Alexandre Sobral, dispute a prefeitura do município de Riachuelo, terra natal do parlamentar, no próximo ano.