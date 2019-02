Anderson Gois dará palestra gratuita sobre inteligência emocional

20/02/19 - 10:14:14

O master coach Anderson Gois vai promover, nesta quinta-feira, 21, um workshop gratuito de Inteligência Emocional. O objetivo do evento é fazer com que os participantes reduzam o pensamento negativo e adotem atitudes vencedoras para que possam viver uma vida abundante e repleta de felicidade.

No evento ‘Ser feliz: fator para o sucesso’, os participantes também vão aprender a reconhecer e questionar pensamentos pessimistas; manter uma posição de vantagem adotando uma abordagem otimista ao interpretar os fatos, sejam eles bons ou ruins; usar a reavaliação positiva para enfrentar os problemas e desapontamentos; saber como e quando usar os pensamentos negativos em benefício próprio e dos outros; e praticar a gratidão e o perdão para combater a negatividade.

O workshop acontece nesta quinta-feira, 21, a partir das 19h, no Hotel Quality, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Para participar, basta fazer a inscrição no site e levar 1 KG do alimento no dia do evento. As vagas são limitadas e as informações podem ser obtidas por meio do telefone (61) 8255 3921.

Curso de Oratória

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, Anderson Gois, ministrará mais uma edição da Imersão em Inteligência Comunicacional ‘Oratória Extreme’, das 8h às 20h, no Quality Hotel, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento.

As atividades, que são baseadas em Coaching, Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional e Psicologia Positiva, reúnem todas as técnicas necessárias para que os participantes aprendam a falar e se comunicar melhor, melhorando sua vida pessoal e profissional.

O treinamento é recomendado para aqueles que precisam pensar e falar conectados ao seu próprio conhecimento. Também é ideal para as pessoas que necessitam de autoconfiança para trabalhar sua presença em público. No curso, os participantes poderão adquirir ferramentas para atuar no mercado de treinamentos de desenvolvimento humano com base na comunicação; além de técnicas para vender uma ideia, produto ou serviço por meio de aulas ou apresentações.

Sobre Anderson Gois

Anderson Gois é professor de Literatura Brasileira há quase 20 anos, radialista há mais de 10 anos, Learning Coach e Master Trainer do Instituto BCC. Tem formação em Coaching e Mentoring, Leader Coach, Profiler Coach e Life & Professional Coaching. Também é Hipnólogo, Professional & Life Coach e Master Coach. Tem também certificações internacionais em Análise de Perfil Comportamental (DISC) e em Coaching.

Apaixonado pelo desenvolvimento humano, Anderson Gois criou o programa acelerador de alta performance em oratória (#OratóriaExtreme), que é baseado em Coaching, Programação Neurolinguística, Andragogia, Neurociência da Aprendizagem, Psicologia Positiva, Inteligência Emocional e princípios da Administração. O objetivo é levar pessoas comuns ao sucesso na comunicação.

Fonte e foto NV Comunicação