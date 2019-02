Apesar da pouca tradição, Carnaval em Sergipe favorece comércio e turismo

20/02/19 - 11:14:00

O carnaval de 2019 deve impulsionar a receita das atividades turísticas no País, com uma alta de 2,0% na comparação com 2018, gerando movimentação financeira de R$ 6,78 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A combinação de inflação baixa e dólar aproximadamente 20% mais caro, em relação ao início do ano passado, o que favorece os gastos com o turismo no território nacional, vai gerar o primeiro crescimento na receita do setor para o período festivo, após três anos de quedas consecutivas.

Mas, apesar de a festa momesca não ser tão festejada de forma popular em Sergipe, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), vê formas de aquecer a economia local, respeitada a individualidade de cada lugar.

Para Brenno Barreto, que preside a entidade, os segmentos de armarinhos, supermercados, bares, restaurantes, lojas de tecidos, calçados, hotéis, pousadas, taxistas e transportes alternativos, “podem ganhar um pouco a mais com a festa de Momo”.

Segundo ele, Aracaju atrai principalmente turistas vindos da Bahia, Alagoas, Pernambuco e também do Sul do país que “não querem a folia e sim tranquilidade, mar e paz”. Já os conterrâneos, diz, “já estão aquecendo a economia com os famosos bloquinhos e festas de ruas, além das viagens internas ao interior onde há folia, os cortejos que ocorrerão em bairros, clubes e ou condomínios”.

Neste ano, a massa de rendimentos está mais favorável e mais pessoas estão ocupadas. Isso, em um ambiente de inflação baixa e crédito mais barato, beneficia gastos não essenciais”, explica Fábio Bentes, economista-chefe da CNC. Para ele, a conjuntura econômica também favorece aumento do fluxo de turistas dentro do País.

Segmentos em alta

Os segmentos de alimentação fora do lar, como bares e restaurantes, devem movimentar R$ 4,1 bilhões, seguido pelo de transporte rodoviário, com R$ 859,3 milhões, e o de serviços de meios de hospedagem, que vão faturar R$ 774,3 milhões. Juntas, essas atividades vão responder por mais de 84% da receita gerada com o carnaval.

Regiões

Os Estados do Rio de Janeiro (R$ 2,1 bilhões) e de São Paulo (R$ 1,9 bilhão) vão ser responsáveis por 62% da movimentação financeira durante a folia, seguidos por Minas Gerais (R$ 615,5 milhões), Bahia (R$ 561,9 milhões), Ceará (R$ 320 milhões) e Pernambuco (R$ 217,6 milhões). Os demais estados, juntos, contabilizam pouco mais de R$ 1 bilhão de reais.

Por Ascom/CNC, com Ascom CDL/Aju