CODEVASF IMPLANTA ESGOTAMENTO EM DOIS MUNICÍPIOS DE SERGIPE

20/02/19 - 05:46:31

A Codevasf vai implantar sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Japoatã e Malhada dos Bois, em Sergipe. Nessa terça-feira (19), foi emitida a ordem de serviço para início das obras em Japoatã, cujo investimento é de R$ 6 milhões. A ação tem o objetivo de contribuir para a despoluição da bacia do rio São Francisco, além de melhorar as condições de saneamento básico de aproximadamente 5,6 mil moradores da zona urbana do município.

A Codevasf também já contratou a obra de esgotamento de Malhada dos Bois, onde o investimento é de R$ 3,8 milhões. A ordem de serviço para início da execução deve ser emitida na próxima semana. A implantação do sistema de esgotamento sanitário vai beneficiar diretamente mais de 3,2 mil habitantes.

As obras em ambas as cidades incluem a construção de estações de tratamento, estações elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares. O prazo de conclusão previsto é de 12 meses.

Em 2019, ainda há previsão de início de obras de esgotamento sanitário no município de Gararu. A ação está em fase final de licitação e tem investimento previsto de R$ 12,9 milhões.

“Essas obras trazem grandes melhorias para as cidades, com impactos positivos tanto para o meio ambiente como também para a saúde da população. Com as novas obras, a Codevasf amplia seus investimentos na área de saneamento básico no estado”, afirma a gerente regional de Revitalização em Sergipe, Morgane Aguiar.

Obras em andamento

Atualmente, a Codevasf executa outras obras de saneamento básico em Sergipe. Está em andamento a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ilha das Flores, com cerca de 60% dos trabalhos já realizados e investimento de R$ 4,2 milhões.

Também estão em execução três termos de compromisso firmados com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Deso) e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para a execução de obras de esgotamento nos municípios de Pacatuba, Itabi e São Francisco. O investimento previsto total é de R$ 24,5 milhões.

Outras ações em andamento são a obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água dos povoados Escurial, Areias e Carro Quebrado, no município de Nossa Senhora de Lourdes, e a execução de ligações intradomiciliares para operação do sistema de esgotamento sanitário de Canindé de São Francisco – essa última realizada também em parceria com a Seinfra e a Deso. Ambas as obras têm prazo de conclusão previsto para o ano de 2019 e representam investimentos, respectivamente, de R$ 2 milhões e R$ 2,3 milhões.

Modernização do centro integrado de Betume

Ainda nesta terça-feira (19), a Codevasf emitiu a ordem de serviço para início de reforma do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, localizado no município de Neópolis. Com investimento de R$ 1,6 milhão, a obra vai ampliar e modernizar a infraestrutura da unidade, incluindo a construção e recuperação de viveiros, recuperação de reservatórios, reforma de tanques, entre outras melhorias. O prazo de execução é de 14 meses.

Foto assessoria

Por Fernando Pires