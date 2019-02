CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Reforma da Previdência começa a preocupar principalmente aqueles que têm melhores salários. Ninguém nega a sua necessidade urgente, para que tanto o País quanto Estados e Municípios iniciem uma difícil recuperação financeira. Os estudiosos do assunto já previram que, sem uma mexida ampla no que se recolhe para aposentadorias, não há como conter o déficit e evitar a uma crise que se alastra por todo o País, principalmente para pagamento de salários.

Uma das soluções possíveis – e aconselháveis – é a proporcionalidade da taxa entre altos, médios e baixos salários. Não dá para manter o percentual igual para os descontos da Previdência, avaliado pela maioria que recebe pequeno benefício, com a minoria que recebe acima de R$ 50 mil. A Reforma da Previdência terá dificuldade em ser aprovada pelo legislativo em caso de se manter taxa proporcional ao salário que recebem. Os estudos mostram que um inativo paga o equivalente a quatro aposentados e essa diferença vai crescer a cada dia e não haverá solução.

O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ainda tentou retirar do novo projeto os Fundos Estaduais e Municipais. Não obteve sucesso. A pressão de governadores e prefeitos – além de alguns técnicos – fez Guedes recuar e as Assembleias e Câmaras Municipais são que devem aprovar suas reformas, baseadas no que for aprovado pelo Congresso. Não será fácil e provavelmente governadores e prefeitos terão que apelar, mais uma vez, para a compreensão de aliados que tenham compromissos em resolver o problema da Previdência.

Um detalhe que provoca calafrio: a contribuição extraordinária que pode chegar a até 30%. Pode ser muito, mas é uma das poucas formas de equilibrar ativos e inativos. Não há como evitar medida do tipo, que pode ser drástica, mas única para a solução do grave problema. Muita gente exibe preocupação com a redução salarial, mas será a forma definitiva para sanar o abismo provocado pelo déficit da previdência.

ELIANE É QUE CONDUZ

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi quem conduziu pessoalmente a negociação sobre o impasse da aquisição da Carreta da Mulher. Eliane, que esteve na vistoria da carreta, apelou para a reunião acontecer na sede da Secretaria da Saúde.

AVAL DE BELIVALDO

Depois de uma abertura por parte da empresa Morumbi, de São Paulo, para que seja feita uma vistoria, com pagamento de 30% após sua realização inicial, em 30 dias, e os 70% após a segunda avaliação dos aparelhos. Só aí é que se bateu o martelo.

COMO ACONTECEU

O empresário que vendeu a carreta fez uma exposição do veículo no Mirante da 13 de Julho e houve manifestação das Mulheres do Peito. Eliane esteve no local e solicitou que a reunião fosse na Secretaria da Saúde, como orientou o governador Belivaldo Chagas.

TÉCNICOS DE BARRETO

Dois técnicos do Hospital do Câncer de Barretos (SP) estavam em Aracaju para fazer a inspeção da carreta, mas o empresário não permitiu que o veículo fosse ligado. Segundo ele, só poderia haver avaliação em caso do pagamento imediato do veículo.

ISSO NÃO FOI ACEITO

O pagamento sem inspeção não foi aceito e daí saiu a proposta acatada pelo Governo, para o pagamento de 30% antes e 70% depois de concluída a verificação: “não fazia sentido comprar um equipamento sem testá-lo antes”, disse Eliane.

AGORA O DETRAN

Segundo informações de bastidores, Marcos Sampaio Kuhl (o Marquinhos) deverá assumir a Presidência do Detran. Atualmente ele é o diretor Administrativo e Financeiro do órgão. A indicação é do deputado Jéferson Andrade (PSD).

JANTAR COM BANCADA

Belivaldo Chagas só retorna a Sergipe amanhã. Hoje terá reunião dos governadores e ele volta a conversar com o vice-presidente Mourão sobre a Fafen. Depois janta com a bancada de Sergipe para expor tudo o que fora tratado.

ALBANO NA AUDIÊNCIA

Ex-senador Albano Franco, o deputado federal Laércio Oliveira e o senador Alessandro Vieira participaram ao lado de Belivaldo Chagas da reunião sobre a Fafen, com o vice-presidente general Mourão.

ANDRÉ EM BRASÍLIA

O ex-deputado federal André Moura continua atuando em Brasília na liberação de recursos já empenhados para alguns municípios de Sergipe. André tem boa relação em Brasília e consegue atuar no novo Governo.

PAUTAS NEGATIVAS

Um deputado da base aliada previu, ontem, que o Governo terá muita dificuldade de aprovar na Alese pautas negativas. “os deputados novos, próximos às redes sociais, sofrem influências em determinadas propostas”.

MUITA INSEGURANÇA

O deputado federal Bosco Costa sentiu ontem que há muita insegurança por parte do Governo Federal: “até parece que ainda não começou. Tem muita gente nova que ainda precisa se adaptar ao trabalho na Câmara”.

NÃO TEM CONDIÇÕES

Para Bosco Costa há uma certeza: “como está a Câmara Federal neste momento o Governo não tem condições de aprovar as reformas”. Vêm ai reformas da Previdência e a anticrime.

EDVALDO E O PDT

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) deixa em dúvida que esteja conversando com o PDT, mas já tratou sobre o assunto. Em encontro, deixou claro que queria o comando do Diretório Municipal da sigla em Aracaju.

ANO DE ARROCHO

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admite que Sergipe terá um ano de arrocho, com redução de custeio e busca de incrementos de receitas, para que se consiga equilibrar as contas e iniciar a superação.

MUITO TRANSPARENTE

Para Mitidieri, o governador Belivaldo Chagas tem sido muito transparente com a sociedade e não está escondendo a realidade das contas públicas. “É hora de união da classe política para ajudar Sergipe”, apela.

QUESTÃO DOS MATADOUROS

Segundo um deputado, a maioria dos prefeitos está contente com o fechamento dos matadouros pelo MPE, porque na realidade eles sempre foram o ‘sangradouro’ do dinheiro público nos municípios.

TUDO ESTÁ NA RETA

Alguns desses prefeitos não se interessam pela manutenção desses matadouros, porque parte deles está com tudo na reta. Dificilmente o pessoal que vive do funcionamento dos matadouro vai conseguir a reabertura deles, porque não interessa aos municípios.

ÂNSIA DE MOSTRAR AÇÃO

Mas se percebe uma certa ânsia dos deputados que estão assumindo pela primeira vez, orientados por um ou outro reeleito, de atenderem às redes sociais e servirem de escudo para desabafos via internet. Mas isso demonstra apenas inexperiência.

MANTÉM-SE NO PR

O empresário Edvan Amorim (PR) está silencioso em relação à política, mas trabalha nos bastidores de forma discreta, como é do seu estilo. Não deixará de atuar na área e até cederá a sigla a outro político, desde que não perca a Presidência.

REUNIÃO NO SÁBADO

Grupo do PPS ligados a Clóvis Silveira vai se reunir no próximo sábado. Em pauta a decisão definitiva para a transferência do bloco para outra sigla, ainda não definida. A maioria é que vai definir entre PDT e PSC.

Notícias das redes sociais

///Pela unidade – O deputado Dr. Samuel Carvalho (PPS), destacou durante a reunião sobre a Carreta do Câncer, a importância da unidade para realização de campanhas e exames. Na reunião, estiveram presentes representantes do hospital do câncer de Barretos que vieram para Sergipe para inspecionar a carreta.

///Não exclui – Senador Rogério Carvalho (PT) diz que “a democracia não pode ser vista como meio para ascender ao poder; a democracia é uma prática que se exercita com aprendizado permanente de tolerância, de inclusão e de construção de uma sociedade que aprende a conviver com o diferente e que não exclui”

///Muito acesso – A filha do ex-prefeito Manoel Messias Sukita, Isadora Sukita, demonstra que é forte candidata à Prefeitura de Capela. Segunda-feira, um desabafo seu contra a prefeita Silvany Mamlak obteve mais de 12 mil acessos no portal Faxaju. O ex-prefeito Ezequiel Leite não se envolve e acompanha tudo de longe.

///Sobre gasolina – Venda de combustíveis no mercado mostrou estabilidade em 2018, com 136,060 bilhões de litros comercializados e aumento de 0,025% em relação aos 136,026 bilhões vendidos em 2017. Os dados foram apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Rio de Janeiro.

///Não há crise – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi ao Congresso, ontem, entregar pessoalmente o pacote anticrime dividido em três projetos distintos. Ao deixar o Parlamento, Moro disse que não há crise no governo federal e defendeu as medidas adotadas nestes quase dois meses de gestão.

///Dirceu será julgado – TRF4 poderá mandar Zé Dirceu de volta para a cadeia. Será amanhã. Ele esteve preso e foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal (STTF), mas o julgamento de embargos interpostos pelo réu sairá nesta quinta. Em caso de derrota, será inevitável a prisão do líder do PT.

Conversa

Fazem barulho – Não se pode negar que os novos deputados estão fazendo barulho na Assembleia, tendo como líder Georgeo Passos.

Nos bastidores – Gilmar Carvalho (PSC) está trabalhando mais nos bastidores para disputar a Prefeitura de Aracaju. Tem andado muito na periferia.

Içar um sol – Carlos Ayres Britto e seu pensamento: “viver do passado é como querer içar um sol que já se pôs”.

Sobre Fafen – Albano Franco é sempre requisitado quando o assunto é hibernação da Fafen. Ele se mostra contra a hibernação.

Cresce em Aracaju – O movimento das “mulheres de peito” cresce em Aracaju e foi importante para fechar a negociação da carreta contra o câncer.

Sobre inspeção – A carreta do câncer está sendo adquirida, mas só o será caso seja aprovada na inspeção feita por técnicos do Hospital do Câncer de Barretos.

Sofre derrota – O presidente Jair Bolsonaro sofre a primeira derrota na Câmara Federal, que derrubou decreto do sigilo.

Sem rumo – De Fabiana Diniz: “O governo Bolsonaro não está em crise, o que está em crise é o jornalismo brasileiro sem rumo e sem prumo”.

Vaza áudios – ‘Leitoa’ diz no Twitter: O que dizer de um ex-ministro que se diz leal e amar seu presidente mas vaza áudios privados pra imprensa e rádio em rede nacional?