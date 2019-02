CTB/SE se reúne com presidente Estadual e Municipal do PCdoB e Seese

20/02/19 - 05:09:24

O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Sergipe (CTB-SE), Adêniton Santana, convidou o presidente Estadual do PCdoB, Antônio Bittencourt, o presidente do comitê Municipal do PCdoB em Aracaju, Júnior Trindade e a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe(Seese), Shirley Morales para um conversa amistosa, buscando discutir questões para ajudar a saúde na cidade de Aracaju.

Durante toda a conversa, a presidente do Seese e diretora da CTB, Shirley Morales, expôs de forma clara toda a situação enfrentada pelos servidores da saúde, bem como as pautas de reivindicações e os entraves com a prefeitura de Aracaju.

Os dirigentes do PCdoB, ouviram atentamente e fizeram uma avaliação da política Nacional e local, bem como se comprometeram em envidar esforços no sentido de fortalecer uma interlocução respeitosa.

Estiveram presentes também os diretores da CTB/SE Ivânia Pereira e Radamés Moraes.

Fonte e foto assessoria