Deputado Dr. Samuel comemora pagamento da carreta do câncer

20/02/19 - 10:04:49

Os deputados estatuais da bancada independente se reuniram nesta terça-feira (19), com o secretário estadual da Saúde Dr. Valberto de Oliveira para discutir a aquisição da carreta do câncer. O deputado Doutor Samuel (PPS), destacou durante a reunião a importância da unidade para realização de campanhas e exames. Na reunião, estiveram presentes representantes do hospital do câncer de Barretos que vieram para Sergipe para inspecionar a carreta, além de representantes da empresa Morumbi que construiu a unidade e integrantes do Grupo Mulheres de Peito.

Na reunião, ficou definido que o governo vai pagar 30% a empresa Morumbi. Após a vistoria que será realizada pela equipe de Barretos para verificar se os equipamentos estão instalados de forma correta, o governo deve pagar os 70% restante. “A vistoria vai acontecer no prazo de 30 dias, estando tudo dentro dos padrões, o restante do pagamento será feito e os sergipanos vão poder usufruir da unidade”, disse o deputado.

O deputado Doutor Samuel destacou ainda a luta que as mulheres vêm enfrentando contra o câncer e o quanto a carreta vai ajudar na prevenção. “Foi uma conquista muito importante, tendo em vista que o governador incialmente estava muito duro com relação a isso. É muito bom esse trabalho preventivo que poderá ser feito em breve”, afirmou Doutor Samuel.

Fonte e foto assessoria