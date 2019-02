Eliane Aquino apresenta as potencialidades de Sergipe a cônsul geral da Alemanha para o Nordeste

A vice-governadora Eliane Aquino recebeu, nesta terça-feira (19), no Palácio dos Despachos, a visita da cônsul geral da Alemanha para o Nordeste, Maria Könning-de Siqueira Regueira. A representante do país europeu veio a Sergipe para, pessoalmente, convidar o governo do Estado a participar da 37ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que será realizado em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em outubro deste ano.

Eliane aproveitou a ocasião para apresentar as potencialidades do estado de Sergipe à cônsul. A vice-governadora destacou a área de desenvolvimento do Estado com o objetivo de estreitar o relacionamento entre Sergipe e Alemanha e, com isso, abrir caminhos para possíveis parcerias econômicas. A gestora falou ainda das riquezas e diversidade encontradas no estado e da possibilidade de iniciativas conjuntas também nas áreas da cultura, educação e inclusão.

“Apresentamos o nosso estado, todos os dados da economia sergipana e oferecermos a pactuação de parceria entre Sergipe e a Alemanha. É a segunda vez que a cônsul vem a Sergipe, mas na primeira ela esteve aqui só de passagem. Então aproveitamos para destacar o quanto o nosso estado tem a oferecer seja devido a sua localização privilegiada ou a sua cultura e diversidade”, expôs Eliane Aquino.

Maria Könning-de Siqueira Regueira pontuou que o Brasil é um parceiro muito importante para a Alemanha e afirmou que foi um prazer conhecer um pouco mais de Sergipe. “Agradeço muito por esta oportunidade. Fiquei muito feliz em conhecer a vice-govenadora e apredi muito sobre Sergipe”, declarou.

Na oportunidade, a vice-governadora presenteou a cônsul com itens que representam a cultura e os talentos do povo sergipano, como um quadro com a gravura do Mercado Thales Ferraz. Já Eliane recebeu da cônsul Maria Könning-de Siqueira Regueira uma sacola com itens informativos e que estampa a celebração pelos 150 anos do Consulado Geral da Alemanha no Recife, comemorado em 2018.

Também participaram da reunião, a secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, Lêda Couto; a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê; Conceição Vieira; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos Lima Filho e representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

EEBA

O EEBA é organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias Alemãs (BDI), com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK).

Com edições anuais, o evento acontece alternadamente no Brasil e na Alemanha evento é uma oportunidade para o Estado apresentar as potencialidades do Piauí para o empresariado estrangeiro.

