Evento musical agendado para o dia 23, na região dos mercados, continua sem autorização para ser realizado

20/02/19 - 10:11:39

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) reforça a informação de que o evento musical agendado para o dia 23 de fevereiro, na área próxima aos mercados centrais de Aracaju, permanece sem qualquer autorização para a sua realização. Sendo assim, a empresa municipal, por meio da Diretoria de Operações (Dirop) e Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), não se responsabilizará pela limpeza do espaço público e nem pela organização de ambulantes.

Ainda de acordo com a Emsurb, caso insista na promoção do evento e não seguir o que estabelece os órgãos, municipais ou não, envolvidos com o processo de autorização de atividades nas vias da capital sergipana, a organização do mesmo deverá arcar com todas as responsabilidades e consequências.