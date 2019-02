“Humanizado, Huse mudou para melhor”, diz paciente após atendimento

20/02/19 - 17:44:24

As mudanças em todo o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) já pode ser notada por pacientes e acompanhantes.

O maior hospital público de Sergipe, e que presta atendimento até mesmo para pacientes de fora do estado, tem hoje um quadro clínico na direção que optou pela humanização no atendimento que é dispensado àquele que vai a procura de tratamento.

As informações passadas pela assessoria são de que o secretário da saúde, Dr. Valberto, tem pedido aos profissionais para que o paciente seja bem atendido. É preciso dizer que os profissionais médicos que ali trabalham, o fazem com dedicação, assim como os enfermeiros (as) e técnicos.

Um desses profissionais, Dr. Wagner Andrade, Diretor Técnico do Huse, vem recebendo elogios pela maneira como vem atendendo quem busca atendimento. “Fazia muito tempo que eu não via um profissional em um hospital público, se dedicar tanto, dar atenção aos pacientes como se estivesse em uma clinica particular. Agradeço ao Dr. Wagner pela atenção que me dispensou”, disse o paciente de 63 anos que procurou atendimento médico e recebeu.

De forma tranquila, o médico passa para os pacientes, segurança e o mais importante, Dr. Wagner acompanha a evolução do tratamento, assim como fez com o senhor que agradeceu todo o atendimento.

Esse é o Huse que todos os sergipanos querem. Humano.

Munir Darrage