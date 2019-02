Mais 2 deputados estaduais dizem que podem disputar prefeituras do interior

Dois deputados estaduais reeleitos podem disputar as eleições municipais em 2020 no interior do estado

Recém reeleitos, os deputados Goretti Reis e capitão Samuel Barreto já declaram que colocaram seus nomes à disposição do grupo para a disputa. No caso de Goretti seria apenas em Lagarto. Já Samuel pensa em quatro municípios.

Na manhã desta quarta-feira (20) a deputada Goretti Reis afirmou em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no Jornal da Vida, que pode ser candidata a prefeita no município de Lagarto. “O povo conhece a minha forma de agir, de trabalhar. Se assim o povo entender o meu nome está ai para a disputa. Se tiver entendimento, porque não”, disse a deputada.

Também na manhã de hoje outro deputado demonstrou interesse em ser candidato no interior do estado. O deputado capitão Samuel Barreto que até o momento não tinha demonstrado interesse nas eleições municipais, hoje confirmou que deverá ir para a disputa.

Samuel Barreto disse que está a disposição para ir para o pleito e disputar a prefeitura de Aracaju. Samuel afirma que já está conversando com lideranças, e explicou que o interesse seria em Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão ou Nossa Senhora do Socorro.

Com a informação passadas por Groretti e Samuel, agora já são quatro os deputados que podem disputar prefeituras do interior, já que Samuel Carvalho poderá ser candidato em Nossa Senhora do Socorro e Gilmar Carvalho em Aracaju.

Munir Darrage