Prefeitura municipal de Estância anuncia o inicio do carnaval 2019

20/02/19 - 12:32:39

Alegria, diversão, segurança e tradição são aspectos que definem o “Carnaval Estância 2019: Venha para nossa folia, venha ser feliz!”, uma realização da Prefeitura Municipal de Estância (PME), por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, cuja programação iniciou no último domingo, 17, com o desfile do bloco Carnavalesco “Deu a louca nos músicos”, no bairro Bonfim. Já neste final de semana a programação segue com a realização dos Concursos de Marchinhas e Rainha do Carnaval 2019, além da coroação do Rei Momo no domingo, 24, e a folia de momesca será intensificada a partir do dia 1º de março (sexta-feira), até a terça-feira de Carnaval, com blocos de rua na cidade e nos povoados, desfile de escolas de samba, além de shows e cortejo com bandinhas de frevo na praia do Abaís e na praia do Saco.

A programação do Carnaval em Estância contará ainda com baile à fantasia, um evento em parceria com o Clube dos Amigos, no Rotary Clube, e preservando a tradição dos blocos de rua, neste ano 30 bloquinhos vão comandar a folia tanto na zona urbana como na zona rural. Na sexta-feira, 1º, tem o Arrastão da Prevenção que vai percorrer a Avenida Raimundo Silveira Souza, além do Carnaval nos bairros que acontece simultaneamente no Centro, Alecrim, Cidade Nova, e nos Conjuntos Albano Franco e Carmem Prado Leite, assim como no litoral (Praia do Saco e Praia do Abaís), e também nos povoados Farnaval, Colônia Rio Fundo 3 e Miranguinha.

Na praia do Abaís terá shows com bandas musicais de sábado até a terça-feira de Carnaval, lembrando que na segunda-feira, 4, tem o tradicional desfile do bloco Abaisanas, que conta com a alegria e irreverência de homens vestidos de mulher que vão percorrer as principais ruas da praia; e na terça-feira de Carnaval o desfile das escolas de samba. Neste ano participam quatro agremiações: Império do Sama, Acadêmicos do Bem Viver, Acadêmicos do Porto e Amantes do Samba. A concentração é às 20h, na Avenida Getúlio Vargas.

O “Carnaval Estância 2019: Venha para nossa folia, venha ser feliz!” traz uma programação diversificada para públicos de todas as idades, ao tempo que valoriza a cultura local com a promoção de uma folia atrativa, familiar e calorosa ao mesmo tempo.

Fonte assessoria