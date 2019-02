VI Congresso Norte-Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia Aplicada será realizado em Aracaju

20/02/19 - 15:52:08

Nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019 a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) promoverá em Aracaju o VI Congresso Norte-Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia Aplicada, o V Encontro de Ligas Acadêmicas e a I Jornada Sergipana de Ciências Morfológicas, a ser realizado na Universidade Tiradentes concentrando, num evento multidisciplinar, várias áreas do saber. As inscrições para o VI Congresso Norte-Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia Aplicada poderão ser realizadas através do site https://www.congressoanatomia.com.br/

Após dez anos de criação desse encontro de anatomia, idealizados na primeira versão pelos professores José Aderval Aragão, Francisco Pardo Reis, Erasmo de Almeida Junior e Célio Rodrigues de Souza, o evento ofertará durante três dias palestras, minicursos, apresentação de trabalhos científicos, entrega de premiações e a realização do encontro das Ligas Acadêmicas das Áreas da Saúde do Brasil.

“Há dez anos realizamos o I Simpósio Norte–Nordeste de Anatomia Aplicada na capital sergipana e por conta da grandiosidade do evento e do amplo número de participantes da área da saúde, optamos por realizar uma solenidade de maior porte e ainda mais majestosa que é o VI Congresso. Os estudantes e profissionais terão a oportunidade de trocar experiências e adquirir conhecimento”, destacou o presidente da Somese e do VI Congresso Norte-Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia Aplicada, Dr. José Aderval Aragão.

Por Maraisa Figueiredo