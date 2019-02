ABUSO AO FECHAR MATADOURO

21/02/19 - 00:01:02

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Há excessos praticados quando se decide pelo fechamento de um matadouro. É preciso ter cautela com a ânsia de revelar autoridade, mesmo quando se detecta algum ilícito em setores essenciais de um município. Fechar qualquer setor que sirva à sociedade é um excesso, porque prejudica a toda uma comunidade, incluindo trabalhadores que vivem da atividade interrompida.

Autoridade não se mede pelo que fecha ou abre. Pelo que prende ou solta. Nem por arroubos. Muito menos exposição de força na caneta. Qualquer autoridade só se faz respeitar pela decisão sensata, cautelosa, bem apurada e sem a arrogância que lhe confere um título via concurso. O que é fechar um matadouro? Quais as consequencias? Todas! Porque põe a sociedade em sérias dificuldades de abastecimento e a expõe à doenças provocadas por animais abatidos clandestinamente.

O prudente – e isso está claro – é interromper a atividade de um matadouro público, se for o caso até prende prefeitos e responsáveis por irregularidades encontradas, além de interferir para contratação imediata de uma entidade [ou até empresa privada], que resolva o problema sanitário, mantenha regular o abate e forneça carne de qualidade e higiene aos consumidores.

O que não pode é deixá-lo sem funcionar ao prazer de uma estúpida canetada…

A corrupção também gira em torno das administrações desses matadouros que não estão funcionando. Comprovada a fraude, é correto processar o responsável pelo desvio de recursos de qualquer setor público, onde se inclui o abate de animal. Mas fechá-los é abuso e desrespeito ao consumidor. Aliás, o Ministério Público expõe que notificou Prefeituras por 10 vezes, sobre irregularidades no abate. E por que, já no primeiro comunicado, não atuou para evitar o fechamento? Não parece comodismo? Ou um deixa pra lá para ver como é que fica?

Ontem, pasmem, um deputado parabenizou o procurador geral do Ministério Público, Eduardo D’Ávila, por atende e dialogar com parlamentares. É muita bajulação e medo. E mais, vibrou porque ele defende a reabertura dos matadouros que foram interditados. É absurda a postura do deputado, principalmente porque os matadouros jamais deveriam ser fechados.

ALMEIDA AMEAÇA 2022

Apertem os cintos, o ex-senador Almeida Lima ameaça disputar o Governo em 2022. Lançou sua candidatura ontem, através do seu canal no YouTube, acrescentando que está se preparando para isso.

FAZ RETROSPECTIVA

Almeida calcula: de 1982 para cá são 37 anos, mas nos últimos 12 anos só houveram retrocessos. Refere-se aos oito anos de Marcelo Déda (PT) e aos 3 anos e 4 meses de Jackson Barrreto. Deixa claro que Belivaldo Chagas administra apenas por 10 meses.

DESCARREGA EM UM

Mesmo assim, Almeida Lima descarrega apenas em quem tem menos tempo de mandato, e não cobra nada daqueles que provocaram o caos por 12 anos. Será que Almeida tem alguma coisa só contra Belivaldo?

QUESTÃO DOS MATADOUROS

Prestem bem atenção: os matadouros estão fechados, há calamidade na área, mas a carne não falta nas feiras e supermercados. Estão vindo de onde? Do abate clandestino e irresponsável. Todos estão fechando os olhos.

BOM SANGRADOURO

O sangradouro dos tais matadouros tem canal direto para os bolsos e cofres de quem os administra. Falta maior fiscalização, mais atuação do Ministério Público nessa área e a dificuldade que o fechamento dos matadouros provoca às comunidades.

HOMEM DO CAMPO

Heleno Silva (PRB) diz que com a chegada da Reforma da Previdência na Câmara, o momento é de preocupação, principalmente para o homem do campo do Nordeste: “precisamos ficar atentos para que nenhum direito seja retirado dos que mais precisam”.

TUDO NO PONTO

Quem tem aposentadoria alta em Sergipe e aqueles que estão prestes a ficar inativos com benefícios acima dos R$ 30 mil, começam a por “tudo no ponto”. A provável contribuição extraordinária tem deixado os “pré-aposentadões” tontos.

LARANJADA VERGONHOSA

A fruta da moda é a ‘laranja’. O fundo partidário adubou os ‘laranjais’. E em Sergipe não foi diferente. Tem parlamentar federal eleito ‘nessa laranjada’ vergonhosa. Não se precisa ir muito longe para identificar.

OPOSIÇÃO EM SERGIPE

Amanhã a oposição pode se definir através da formação dos blocos partidários. A ideia hoje é ter três grupos: Situação, oposição e independentes para uma atuação em conjunto no Plenário da Assembleia.

COMO POSITIVA

Belivaldo Chagas avaliou a reunião dos governadores como positiva, mas lembrou que a Previdência em Sergipe compromete a capacidade de investimento do Estado, que precisa direcionar R$ 100 milhões por mês para cobrir a Previdência.

PROVIDÊNCIA URGENTE

O Estado não pode mais esperar e se manter só chorando por falta de solução. A hora é de “relatar calamidade”, mas não dá para permanecer apenas com divulgação da miséria e sem um único sinal de agenda positiva.

SOLIDARIEDADE E APOIO

O deputado Luciano Pimentel (PSB) passou o dia recebendo apoio e solidariedade do pessoal filiado à sua legenda, lamentando as agressões sofridas por ele através de um twitter postado pelo ex-senador Valadares.

JÁ TEM TEMPO DE SOBRA

Há algum tempo que Luciano Pimentel não se sente bem com o tratamento que recebe do PSB. Mas vai permanecer na legenda até quando a lei permitir que ele troque de partido. Os nomes que Valadares apoiou não se elegeram.

DIFICULDADE DE APROVAR

Uma das mudanças para que a Reforma da Previdência tenha dificuldade de ser aprovada no Congresso e o fim das aposentadorias gordas. Senador e deputado devem se aposentar com o teto do INSS, que é de R$ 5.839.

ALBANO E A FAFEN

Albano Franco disse ontem que o vice-presidente General Mourão foi muito simpático com a questão da Fafen e vai atender à sugestão do ex-governador de conversar com o presidente da Petrobrás. Concorda que a hibernação dará prejuízo ao País.

ESTEVE NA CNI

Também em Brasília, Albano Franco participou da reunião do Conselho Deliberativo da CNI, no exato momento em que a Polícia Federal prendeu o seu presidente, Robson Braga de Andrade, por decisão da Justiça Federal.

DE NOVO COM MOURÃO

Governador Belivaldo Chagas e seu colega da Bahia, Rui Costa, teve nova reunião com o vice-presidente da República, General Mourão, e saiu convicto de que encontrou um interlocutor importante “nesta luta que é de Sergipe e do Brasil”.

FAMIGERADA REFORMA

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) classificou ontem de “famigerada” a Reforma da Previdência proposta por Bolsonaro. Ele participou ontem de assembleia junto aos pensionistas, trabalhadores, desempregados e aposentados, na Praça Valadão.

PESSOAL DO INSTAGRAN

O grupo de deputados mais novos que assumiu mandato na Assembleia é tratado por parte dos reeleitos como “Grupo do Instagran”. É que eles se baseiam muito no que falam os grupos sociais e outras redes.

JANTAR COM EDVALDO

A bancada federal de Sergipe jantou ontem, em Brasília, com o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira. Em pauta, alguns pleitos da Capital junto ao Governo Federal. Nogueira pediu a possibilidade do empenho de todos.

Nos grupos sociais

///Grande aliado – Deputado federal Fábio Mitidieri diz que “ouvir do secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, que tudo que estiver ao alcance para ajudar Sergipe será feito, é uma grande alegria”. Acrescenta que ele “é um grande amigo, muito competente e que será um grande aliado para os sergipanos”.

///Acha prematuro – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) acha prematuro fazer qualquer avaliação sobre o projeto da Previdência enviado ontem à Câmara Federal. “A priori nós não temos muita discordância, mas se a votação fosse hoje o projeto seria derrotado. E que a repercussão não é boa junto à oposição”.

///Sem análise – Senador Rogério Carvalho diz que chega a proposta da Reforma da Previdência, ainda não houve tempo para analisar o conteúdo, mas a preocupação existe. “Pelo que vimos, os cortes são para aqueles que mais precisam, e nós não vamos permitir isso! Muito menos a capitalização da Previdência”.

///Qual problema – O subtenente Edgard Menezes pergunta “qual o problema de separar o projeto de caixa dois, para facilitar a aprovação de uma lei que pode reduzir o número de 60 mil homicídios por ano no Brasil?” Acha que caixa dois deve ser criminalizada, mas os homicídios devem ser combatidos com urgência.

///Quebra de decoro – Grupo de advogados, membros do movimento Nas Ruas e do MBL (Movimento Brasil Livre), protocolou ontem, no Senado, pedido de impeachment contra o ministro do STF, Ricardo Lewandowski. No texto acusam o ministro de quebra de decoro ao determinar prisão de um advogado em um avião.

///Lava jato – Senadora Ana Amélia constata que a continuidade das operações da Lava Jato confirmou que a saída de Sérgio Moro da liderança desse processo em nada alterou a disposição dos procuradores e dos delegados da PF, alcançando áreas até então não citadas ao longo das investigações.

Conversas

Vão analisar – Deputados de Sergipe preferiram não fazer comentários sobre a proposta de Reforma da Previdência. Primeiro querem analisá-la.

Pagar mais – De forma geral, a proposta da Reforma da Previdência não agrada aos partidos de oposição. Também não a quem vai pagar mais.

Novos aliados – A oposição tem novos aliados: o ex-ministro Bebianno e a Rede Globo de Televisão. Passaram a ser de casa.

Já em Aracaju – Desde segunda-feira em Brasília, o governador Belivaldo Chagas já retornou a Aracaju e pode fará uma série de reuniões.

Suas reformas – Os Estados terão que fazer suas reformas da Previdência baseada na federal, caso seja aprovada pelo Congresso.

Nos bastidores – O Governo Bolsonaro está trabalhando a aprovação da Reforma da Previdência nos bastidores da Câmara e do Senado.

Bloquinhos – Este final de semana será de desfile de bloquinhos em muitos bairros de Aracaju. Um deles puxado por Bell Marques.

Um absurdo – Segundo o Estadão, Proposta de reforma previdenciária prevê pagamento de R$ 400 a idosos ‘miseráveis’ aos 60 anos.

Poupança – Reforma da Previdência estabelece criação do sistema de capitalização, no qual cada trabalhador faz uma espécie de poupança para o futuro.