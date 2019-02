Belivado reúne-se pela segunda vez com Mourão para tratar da Fafen

21/02/19 - 05:09:59

O governador Belivaldo Chagas esteve reunido pela segunda vez nesta quarta-feira (20) com o vice-presidente General Mourão, para tratar sobre a hibernação da Fafen.

Belivaldo disse que o encontro foi proveitoso e que o vice-presidente se mostrou receptivo. “Acabo de sair do gabinete do vice-presidente da República, General Mourão, com quem estive pelo segundo dia consecutivo para tratar da situação da Fafen, ao lado também do governador da Bahia, Rui Costa”, disse Belivaldo.

Mourão novamente se mostrou muito receptivo, e desta vez, totalmente interado dos assuntos referentes a Fafen.

Belivaldo conclui dizendo que “saio com a convicção de que encontramos um interlocutor importante nesta luta, que não é só minha, é de Sergipe, do Brasil e de todos que queiram se somar”.