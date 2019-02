Presidente do CDE recebe representantes do Movimento É de Sergipe

21/02/19 - 15:08:14

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Marco Pinheiro, recebeu a visita dos empresários Lincolin Melo e Maurício Menezes, coordenadores do Movimento ‘É de Sergipe’.

Durante o encontro os empreendedores apresentaram à iniciativa, que busca conscientizar os sergipanos sobre a importância de valorizar e consumir produtos e serviços locais, estimulando a geração de empregos e o surgimento de novos negócios.

Segundo Marco Pinheiro, a realização da campanha é essencial para o fortalecimento dos pequenos negócios no estado. Ainda de acordo com o presidente, o tema deverá ser debatido na próxima reunião do Conselho e a ideia é viabilizar a apresentação do Movimento às entidades que compõem o órgão em um novo encontro.

Iniciativa

É de Sergipe, uma iniciativa dos empresários Maurício Menezes e Lincolin Amazonas, não tem fins lucrativos e tem como foco estimular a economia do Estado, gerando mais empregos e renda. “Se cada pessoa adquirir um a dois bens ou serviços produzidos aqui, estaremos contribuindo para a impulsionar o mercado local”, destaca o empresário Maurício Menezes.

O Movimento será implementado por meio de campanhas de conscientização junto aos consumidores e de adesão dos empresários. A proposta inclui a criação de um site e a elaboração de um selo, certificando que o produto/serviço é sergipano.

Mais visitas

Quem também esteve visitando o Sebrae foi o empresário Alberto Almeida, atual presidente do Sindicado das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) e da Federação das Empresas de Transporte dos Estados de Alagoas e Sergipe. Ele foi recepcionado pelo presidente Marco Pinheiro e pelo superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

