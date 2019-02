Coronel Vivaldi Cabral ministrará palestras para alunos em Arapiraca (AL)

21/02/19 - 16:22:12

Na próxima segunda–feira (25), às 14:00 horas, o Coronel da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Vivaldy Cabral Santos, estará realizado palestra para alunos do ensino médio do Colégio de Educação Básica Santa Esmeralda (CEBASE), situado na Rua Cícero Torres, nº 221, em Arapiraca/AL, onde abordará o obre o tema “DROGAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS”.

O tema tema da palestra que é de grande importância e tem o objetivo de esclarecer cada vez mais os jovens alunos acerca os malefícios causados pelas drogas e suas consequências.

A palestra foi intermediada pelo advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, Dr. Márlio Damasceno.

CURRÍCULO DO PALESTRANTE

Formação:

1 – Curso de formação de oficiais no Estado da Paraíba, no ano de 1996.

2 – Pós-graduação em segurança pública pela Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2003.

3 – Doutorado em ciências políticas de segurança e ordem pública, no Centro de Altos Estudos em Segurança Pública, na USP, em São Paulo, no ano 2013.

4 – Bacharel em Direito, pela Faculdade Estácio de Sá em Sergipe, no ano de 2012.

Funções na Polícia Militar do Estado de Sergipe:

1 – Comandante do Pelotão Ambiental.

2 – Subcomandante do Batalhão de Radiopatrulha.

3 – Comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão.

4 – Comandante da Companhia de Policiamento Rodoviário.

5 – Chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (antigo COPOM)

6 – Comandante do 8º Batalhão.

7 – Comandante do Policiamento Militar da Capital e Região Metropolitana (CPMC).

8 – Chefe da 3ª Seção do Estado Maior.

A diretora do Colégio Santa Esmeralda, Lucineide Afonso de Almeida, fez questão de agradecer ao Coronel Vivaldy Cabral, por disponibilizar parte do seu tempo, para palestrar e esclarecer aos jovens alunos, sobre os malefícios das drogas, cujo tema é extremamente importante, bem como, agradeceu ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, por autorizar a ida do palestrante para Arapiraca/AL.

