Deputado rebate colega e afirma que os homicídios estão caindo em Sergipe

21/02/19 - 14:18:52

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Zezinho Sobral (PODE) se reportou na manhã desta quinta-feira, 21, à fala da deputada Kitty Lima (REDE), criticando a falta de segurança nos presídios em todo o estado.

Segundo Zezinho Sobral, em Sergipe, os elevados índices de homicídios estão caindo sistematicamente. “A gente observa isso com os dados em que mostra um déficit de 60% em alguns meses, fruto do melhor trato e da melhor condução do sistema prisional e da entrada em funcionamento do presídio semi-aberto e isso é fundamental para garantir o controle sobre o preso”, afirma.

O deputado lembrou que a implantação do sistema de tornozeleiras também vem contribuindo para a redução desses índices. “Hoje a gente já tem um número significativo de pessoas usando tornozeleiras (entre 600 e 800), o que vem melhorando os índices de segurança pública em nosso Estado”, entende.

Quanto à realização de um concurso público para o preenchimento de vagas destinadas aos agentes penitenciários, o líder do Governo disse ser “fruto de um estudo e avaliação entre os custos operacionais dos presídios em Sergipe”.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões