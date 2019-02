HOMEM SE ENTREGA APÓS TER SUA IMAGEM DIVULGADA PELA SSP

21/02/19 - 11:07:48

O jovem é suspeito de participar de um homicídio em Propriá

Após divulgação feita pela Secretaria de Segurança Pública na terça-feira, 19, o foragido, identificado como Rodrigo Ferreira dos Santos, um dos suspeitos da morte de um homem em Propriá, se entregou à polícia com a presença de seu advogado, na quarta-feira, 20, na Delegacia de Propriá.

A divulgação das informações e fotos e o auxílio da população, por meio do Disque Denúncia, foram fundamentais para o desfecho do caso, já que Rodrigo se sentiu pressionado e decidiu se entregar.

O infrator é um dos envolvidos no homicídio que vitimou Isac Michel de Araújo Silva, em Propriá, no último dia 3 de fevereiro. De acordo com o delegado Antônio Wellington, dois homens já haviam sido presos e as investigações apontaram que três participaram do crime.

Ainda segundo o delegado, o grupo pertencia a uma associação criminosa que atuava com tráfico de drogas. O processo investigativo apontou que o homicídio foi cometido pelo fato dos infratores acreditarem que a vítima teria atirado em um parceiro deles.

Fonte e foto SSP