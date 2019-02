JULGAMENTO RECURSO VALMIR FRANCISQUINHO SERÁ DIA 12 DE MARÇO

21/02/19 - 09:03:57

O julgamento do recurso do prefeito afastado de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e que deveria acontecer na última terça-feira (19), e acabou sendo adiado por conta da morte de um amigo do relator do processo, desembargador Diógenes Barreto, está pautado para ser julgado no dia 12 de março.

Entenda o caso – Valmir de Francisquinho foi afastado do cargo e preso em novembro do ano passado por conta de investigações sobre o funcionamento dos matadouros.

Valmir foi indiciado por excesso de exação qualificada, referente a supostas cobrança indevida de tributos, e associação criminosa.