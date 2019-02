“Ninguém nos confrontará e sairá ileso. Os PMs serão respeitados”, avisa major

21/02/19 - 10:23:28

Desde a tarde desta quarta-feira (20) que policiais militares do 1ª CIPM, em Itaporanga D’Ajuda, estão tentando localizar e prender oito elementos que fortemente armados, que tinham o objetivo de matar um desafeto.

As informações são de que os militares conseguiram localizar o grupo e na abordagem houve uma intensa troca de tiros, porém a ação teve que ser interrompida até a chegada de reforço, já que os policiais estavam em menor número.

Em seguida, o GTA foi acionado através do Falcão 01, tendo o Major Marco Carvalho, comandante da 1ª CIPM, embarcado na aeronave para auxiliar na localização dos marginais, enquanto o Coronel Neto, comandante do CPMC, comandou as operações em solo, fazendo uma varredura na cidade.

Segundo informações passadas pelo major Marco Carvalho, os militares estão a 36 horas, dentro da mata tentando localizar o bando.

O major Marco Carvalho deixou um recado duro para os bandidos e segundo ele, “ninguém nos confrontará e sairá ileso. Meus policiais serão respeitados. Espero que eles se entreguem, pois iremos buscá-los onde estiverem. É questão de honra para mim”, disse o Major Marco Carvalho, comandante da 1ª CIPM.

Munir Darrage, com informações do blog Espaço Militar