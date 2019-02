PMA oferta serviços para tratamento de dependência de álcool e outras drogas

Nesta quarta-feira, 20, é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento às Drogas e ao Alcoolismo. A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dispõe de uma Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), onde tem equipamentos que oferecem tratamento para lidar com a dependência de álcool e outras drogas (AD), como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) AD Primavera e o Infantojuvenil Vida, a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e o Projeto de Redução de Danos (PRD).

O Caps AD Primavera, que atende adultos, e o Infantojuvenil Vida, para crianças e adolescentes, são do tipo III. “Isto significa que eles funcionam 24 horas e têm leitos de acolhimento noturno para completar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada usuário dos Caps. Os dois são para tratamento de álcool e outras drogas. A Saúde tem um tratamento diferenciado. Para nós, o que importa não é o combate às drogas, pois achamos que não é a forma correta para produzir mais resultados. Nosso trabalho é cuidar da relação prejudicial que as pessoas fazem com as drogas sejam elas lícitas ou ilícitas”, explicou a psicóloga e apoiadora institucional da Reaps, Mariane Marques.

A Unidade de Acolhimento Adulto é uma extensão do Caps AD e serve para potencializar projetos de vida. “Isso quer dizer que muitas pessoas, por conta do uso prejudicial, romperam os laços afetivos com os familiares, com os amigos e a relação com o trabalho e elas precisam de um suporte para retomar, de acordo com o desejo delas, novos projetos de vida. Então, a UAA serve para acolher estas pessoas e potencializar o PTS que foi traçado lá no Caps e passar para os projetos de vida atuais, sendo que passam pela questão da diminuição do uso da droga. Mas não só por isso, porque entendemos a pessoa de uma forma integral, pois muitas vezes a relação que a pessoa faz com a droga tem a ver com uma grande decepção que ela tem no trabalho, um desemprego ou um relacionamento que foi rompido, por exemplo. Por isso, cuidamos de forma integral”, destacou Mariane.

O PRD trabalha para diminuir o impacto dos danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas dos usuários, prioritariamente no território com pessoas em situação de rua e que não acessam a unidade básica de saúde. “Os redutores de danos fazem visitas domiciliares e promovem ações educativas nas escolas. O trabalho é realizado mais vinculados aos Caps e, em paralelo, com os Programas Consultório na Rua e IST/Aids e Hepatites Virais”, informou a técnica.

Para o psicólogo especialista em Atenção Integral aos Consumidores de Drogas, Wagner Mendonça, é importante compreender o crescimento do uso de drogas como uma forma de lidar com o sofrimento cotidiano.

“As pessoas estão mais vulneráveis a uma série de questões: sofrimento psíquico, adoecimento, e isso inclui o uso nocivo de drogas. Então hoje é um dia para olharmos para as nossas faltas sociais, não só no âmbito público. É importante que se pense e repense as nossas relações com os nossos familiares, vizinhos, amigos e com os nossos colegas de trabalho para estabelecermos uma rede cada vez mais solidária e afetiva”, concluiu.