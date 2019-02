POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO EM MARUIM

21/02/19 - 13:24:01

O homem atacou a vítima quando ela voltava para casa

Na manhã desta quinta-feira, 21, policiais civis prenderam o suspeito de tentar estuprar uma mulher no município de Maruim. O crime aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado, no município de Santo Amaro das Brotas.

Segundo informações policiais, o suspeito identificado como Júnior dos Santos, 24 anos, tentou estuprar a vítima, quando ela voltava pra casa. “O suspeito, que estava armado com um facão, atacou a vítima e a levou para um barranco. Suas roupas foram rasgadas, mas a mulher foi socorrida por vizinho”, explica o delegado responsável pela operação, Ataíde Alves.

Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir, mas já foi indiciado no inquérito. O preso será encaminhado ao sistema carcerário.

SSP